"Creo que combatí contra el hecho de ser periodista. No quería serlo, obviamente, porque siempre decía que mi viejo no tenía vida y yo no quería eso para mí", explicó Jonatan. De todas formas, después de haberlo acompañado durante toda su infancia a diferentes radios y canales de televisión en los que trabajó, era inevitable que terminara eligiendo la misma profesión que su papá.