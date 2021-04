La angustia y el llanto de la hija de Amalia Granata al enterarse de que se suspenden las clases presenciales por 15 días: “¿Por qué siempre a mí?”

Amalia Granata con su hija Uma (@amaliagranata)

El presidente Alberto Fernández anunció la suspensión de clases presenciales por 15 días para los tres niveles educativos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de frenar los contagios por coronavirus. A partir del lunes 19, las clases quedarán suspendidas de manera temporal y los docentes deberán retornar al método de enseñanza virtual. La medida quedará vigente hasta el viernes 30 de abril.

“Las clases van, a partir del lunes, a adquirir su modalidad virtual. Durante dos semanas serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases. Y recibirán la educación a distancia”, expresó el mandatario. La reacción de los ciudadanos, especialmente de quienes tienen hijos en edad escolar, no se hizo esperar y se manifestó de diferentes maneras. Algunas celebridades utilizaron sus redes sociales para expresar su opinión.

La diputada Amalia Granata hizo su descarga apelando a una escena familiar: “En este momento estoy conteniendo el llanto de mi hija que la dejan sin colegio presencial y sin cumpleaños por segunda vez, el costo emocional de nuestros hijos lo van a pagar caro. Sinvergüenzas, inútiles, mercenarios. Tenemos que salir todos por la República”, dijo. “Nunca va a entender lo que esto hace en la salud mental de los chicos. No tiene idea de lo que es alguien que trabaje y no tenga con quien dejar a los chicos. No tiene idea lo que es llevar adelante un negocio o emprendimiento. No tiene idea, ni empatía, de lo que piensa el pueblo”, continuó. Minutos más tarde, siguió descargándose: “CON LOS CHICOS NOOOOOO”, con textuales mayúsculas.

El testimonio de Amalia Granata (Video: LAM, El Trece)

Además, la periodista hizo público un audio que le mandó su hija Uma, fruto de su relación con Cristian Fabbiani, para dejar en evidencia la angustia que le genera esta medida a la adolescente. En el ciclo Los Ángeles de la Mañana pasaron el mensaje que la joven grabó, llorando: “Mamá acaban de decir que las clases se suspenden el lunes dos semanas y vuelve todo virtual de vuelta. Y no se puede circular de las ocho a las seis de la mañana. Mamá, ¿por qué siempre a mí?”.

“Dudé mucho en exponer este audio porque es privado. Ayer estaba en la ruta volviendo de Santa Fe, Reconquista, cuando lo recibo y me generó muchísimo dolor”, aseguró Granata en una entrevista con el ciclo de El Trece. “Solo los padres que ya pasamos por esto todo el año pasado sabemos las consecuencias psicológicas, emocionales y los problemas que esto les ha traído a nuestros hijos”, agregó.

Por último, Amalia afirmó: “Creo que los padres tenemos que luchar por los derechos del niño. Las personas que nos gobiernan no tienen ni idea de lo que les está pasando a los chicos. No los tienen en cuenta y no tienen un plan. La única medida fue (decir) cerramos las escuelas 15 días. El año pasado dijeron que eran 15 días y fue 1 año entero. Exponiendo este audio quiero que los que están manejando nuestra vida hoy entiendan lo que producen en los chicos. El temor, la ansiedad son los trastornos psicológicos que el encierro y el no ir a la escuela provocan”.





