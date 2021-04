Después de la incómoda entrevista, Luciano Castro se disculpó con Jey Mammon: “Jamás iría a tu programa a hacerme el canchero”

Las disculpas de Luciano Castro a Jey Mammón (Audio: "Mañana la seguimos"- FM Metro)

El martes pasado, Jey Mammón invitó a su exitoso ciclo de América, Los Mammones, a Luciano Castro y Gonzalo Heredia, algo que fue aceptado por los actores, que fueron a promocionar Desnudos, la obra que protagonizan en el teatro pero que finalmente pospuso su reestreno por las restricciones que estableció el presidente Alberto Fernández.

El programa es reconocido por la buena onda que genera con sus invitados,, pero esa noche pareció ser la excepción. Cuando el conductor comenzó con la clásica sección “las 24 a las 24″, que consiste en que a las 12 de la noche los artistas invitados respondan con paletas que dicen SI o NO a las 24 preguntas simples pero que siempre suelen tener una respuesta más extensa, Castro fue muy escueto y fue hasta tildado de “mala onda” en las redes sociales. Incluso, en un momento dijo: “¿Hay más?”. “¿Te querés ir? Son 24 de las 24”, apuntó Jey, decidido a remarla. Y fiel a sus sentido del humor quiso saber: “Si él se va, ¿el otro se levanta y se va también?”. “¡No! No nos vamos a ir”, contestó Heredia mirando a su amigo, mucho más solícito y decidido a remarla, como si tuviera bien en claro que para promocionar su espectáculo conviene ir a la televisión.

Por otro lado, cuando pudo Luciano dejó en claro que no miraba el programa pero aclaró: “Sé de qué se trata y sé que le va muy bien”. Subrayando el comentario irónico de su amigo, Heredia no pudo contenerse y agregó muerto de risa: “‘Sé de qué se trata’, es muy bueno”. Para que, desde el panel, Gabriel Schultz lance: “Tampoco es El Señor de los Anillos”. Y, sabiendo tal vez que había llegado un poco lejos, Castro apuntó con seriedad: “No, pero yo sé a dónde vengo, a dónde voy. ¡No soy tan boludo! Pero me sorprendió el horario, muy tarde. Venimos de ensayar”. Entonces eso –que empiece a las 23.30– pareció explicar su molestia.

Luciano Castro y Gonzalo Heredia (Video: Los Mammones, América)

Ante esta situación, el ex Jugate Conmigo pareció reflexionar y decidió salir al aire en Mañana la seguimos, el programa de Jey en FM Metro, para aclarar la situación. “Gracias por darme este nuevo espacio. Me mandan un título que dice ‘Luciano Castro es trendig topic por su mala onda con Jey Mammon. Y yo digo: ’che, mirá que no, yo lo conozco a Jey, los dos manejamos ese tipo de humor´. Yo me doy cuenta de que es algo que se instala y a mí no me copa ¿viste? No me gustó, sobre todo por la relación que tenemos nosotros. Jamás iría a tu programa a hacerme el canchero ni a descansarte y menos cuando me estás dando el espacio para promocionar un espectáculo mío”, comenzó diciendo Luciano.

Y agregó: “Si vos no precisás las disculpas, bastaba con esta charla, pero a mí me pareció que está bueno que si la gente tiene la posibilidad de decir ‘Castro es un bol...’, yo tenga también la posibilidad de decir ‘Sí, quizá lo fui’. Y me parece mucho más digno tener la capacidad de llamar y pedir disculpas. Y decir ´che, si meé afuera del tarro, disculpame´. No era mi intención”. El conductor, sin rencores, le expresó: “Obvio que no pasa nada. Para mío esto es una lección, porque pedir disculpas en este medio no existe”.

