La foto que confirma el romance de Nicole Neumann con un ex novio de la adolescencia de Cinthia Fernández: “Era el chico codiciado”

El rumor comenzó a sonar a fines del 2020, pero ninguno de los protagonistas se hizo eco de la noticia. Ella se amparaba en que había decidido dejar de hablar de su vida privada y él no era tan conocido como para que los medios lo fueran a buscar y pedir su testimonio. Sin embargo, por su trabajo tenía vínculo con el ambiente artístico. De hecho, así se conocieron.

Este jueves apareció la primera foto que confirma el romance de Nicole Neumann con Luciano Vittori, un empresario que ha trabajado para distintas famosas. En su cuenta de Instagram -en donde lo siguen más de 22 mil personas, entre las que se destaca, claro, la modelo- el joven se define como asesor comercial de una empresa de limpieza de sillones y alfombras que le ha prestado servicio a varias celebridades argentinas.

La imagen la mostraron en Los ángeles de la mañana -ciclo de Ángel de Brito, quien por estos días se encuentra aislado por haber sido contacto estrecho de una persona que dio positivo de coronavirus- y allí sus panelistas contaron cómo nació el amor entre Nicole y Luciano. Se conocieron en los estudios de la productora Kuarzo cuando la modelo formaba parte de Nosotros a la mañana, el ciclo que conducía el Pollo Álvarez. “Él es famoso por limpiar la alfombra a todos los famosos y mientras limpia cuenta historias...”, detalló Pía Shaw sobre el empresario que en su biografía de Instagram tiene una frase con que, se supone, se siente identificado: “Todo es posible. El plan es perfecto”.

Luciano Vittori, el nuevo novio de Nicole Neumann (Instagram)

En acción: el empresario suele ir a atender a sus clientes. Aquí, con el delantal de la empresa (Instagram)

En la imagen a la que Yanina Latorre tuvo acceso y que mostró este jueves en LAM, se ve a la pareja compartiendo una comida en un restaurante. “Antes hacían todo a escondidas, también estuvieron en Tigre hace unos días”, agregaron sobre quienes fueron fotografiados el miércoles por la noche durante su encuentro.

“¡Es más! Fue novio de Cinthia...”, lanzó Pía Shaw, recientemente incorporada al programa de espectáculos. “Esto no le va a gustar a Nicole”, respondió Fernández y reveló el vínculo que la unió con el empresario hace algunos años: “Cuando éramos adolescentes, él era RR.PP (relacionista púbico) de un boliche, era el chico codiciado, bailaba en el parlante, todas las minas se morían por él y no les daba bola. Yo me subía al parlante y chapábamos”.

“¿Pasó algo más?”, quiso saber Andrea Taboada buscando ahondar en detalles de la relación de la modelo con el ahora empresario. “No, éramos chicos”, respondió Cinthia. “¿Viene bien?”, continuó la periodista que este jueves estuvo al frente del programa. “Yo era chica. No intimé, querida”, agregó Fernández.

Luciano Vittori también realizó campañas como modelo

