Larry David, el creador de Seinfeld, el último comediante que se atreve a reírse de todo

"Curb Your Enthusiasm" es la última gran comedia

Larry David es el realizador total, escritor, ideólogo y también protagonista de Curb Your Enthusiasm. Una serie de media hora con 100 episodios divididos en diez temporadas. No son diez años seguidos, porque Larry se ha tomado su tiempo y supo esperar a tener el material adecuado para lanzar algunas de esas temporadas.

¿Y de qué trata esta serie? Bueno, es un poco como Seinfeld, una comedia “a propósito de nada”. Cada capítulo muestra a Larry David en Los Ángeles haciendo de él mismo. Con varias licencias y algunos cambios, pero básicamente todo se parece a su verdadera vida y al entorno en el que él trabaja.

Semi retirado, aparece como un guionista misántropo que trata de evitar todo tipo de contacto social no deseado y cualquier clase de situación incómoda. Paradójicamente, todo esto lo termina metiendo siempre en esa clase de situaciones que ha querido esquivar. La estructura de la serie, que tiene capítulos cortos, es la siguiente: Larry David desencadena una serie de eventos terribles a partir de un pequeñísimo gesto incómodo. No le abre la puerta a alguien o sí le abre la puerta a alguien, contesta inadecuadamente una frase o dice una pequeña mentira que pone en funcionamiento una maquinaría que termina, casi siempre, en un gracioso desastre. Pequeños actos miserables, pero a veces también algunos gestos nobles, terminan armando algo que siempre le juega en contra al protagonista. Larry David se ríe de todos, pero también se ríe de sí mismo. Ya no quedan comedias así.

Está filmada en lugares reales, no en decorados, y en comparación con otras series no requiere grandes equipos. Son cámaras sin trípode, que van al hombro del camarógrafo. Eso hace que se puedan grabar los episodios con mayor fluidez y con un alto nivel de libertad. Se arma la estructura, se construye cada escena y después Larry David y los actores, muchos de ellos haciendo de ellos mismos, arman esta forma de comedia original y absolutamente en contra de los tiempos que corren. Los tiempos que corren que parecen ir empeorando en lo que a falta de libertad refiere. Por suerte la comedia de Larry David va en dirección contraria.

Larry David y Jerry Seinfeld en Curb Your Enthusiasm (Crédito: HBO / Kobal / Shutterstock)

¿Y de qué se ríe Larry David? Bueno, se ríe de cualquier cosa que forme parte de nuestro mundo. Él representa la idea del humor en estado puro. Se puede reír de las enfermedades, de la guerra, del Holocausto. Se ríe de los veteranos de guerra norteamericanos. Se puede reír del feminismo, de la corrección política, de los problemas raciales, se ríe incluso de las condenas a muerte cuando caen sobre él por hacer humor con Mahoma. Se ríe de y con estos temas.

En uno de los episodios aparece Salman Rushdie, quien después de Los versos satánicos sufrió también una condena a muerte y comparten experiencias de lo que esto significa. Rushdie le dice que ser un condenado a muerte funciona muy bien a la hora del vínculo con las mujeres. Nadie se atrevió a tanto, aunque parezca tan simple.

Rushdie no es el único invitado de lujo. En otra temporada aparece Michael J. Fox, el protagonista de Volver al futuro, que hace de Michael Fox, un vecino con Parkinson que aprovecha su enfermedad para burlarse de Larry David. Todos saben que Fox tiene Parkinson en la vida real. Lejos de obviar el tema, lo pone sobre la mesa. En un episodio le ofrece una lata de gaseosa a David quien se empapa cuando la abre. Lo mira a Fox y este le dice: ¡Es el Parkinson! Esas cosas que casi nunca se ven en la comedia, que muchos no se atreven a hacer y que tampoco resultarían graciosas en manos inadecuadas. Nada más liberador que poder reírse de esa manera. No es David solo, son Rushdie y Fox quienes le dan luz verde para hablar de eso que es parte de sus vidas.

Curb Your Enthusiasm - Larry vs Michael J. Fox - Nota Larry David

Otros famosos que participaron de la serie: Ted Danson, Bryan Cranston, Martin Scorsese, Shaquille O’ Neal, Jon Hamm, Alanis Morissette, Ben Stiller, Melissa McCarthy, Mel Brooks, Hugh Hefner, Meg Ryan, Lucy Lawless y la lista sigue. También, claro, todo el elenco de Seinfeld y varias otras figuras. Algunos interpretando personajes, otros haciendo de sí mismos. Esta mezcla de ficción y realidad es parte del juego de la serie.

Curb Your Enthusiasm es una serie brillante, inteligente y liberadora. Un oasis en el mundo actual. Su creador es un verdadero genio de la comedia. Curb Your Enthusiasm se ríe de todo aquello que es muy serio, que perturba, que duele, se ríe de la muerte misma, porque después de todo para eso existe el humor.

"Curb Your Enthusiasm" está disponible en HBO/Flow

