La charla de Diego Maradona con Gabriel Buono hablando del bloqueo de su teléfono: “Decile a los pibes que hay una persecución”

Audio entre Diego Maradona y Gabriel Buono

Corría el mes de junio del 2020. Diego Maradona acababa de renovar su contrato como director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, pero estaba triste porque la pandemia no permitía la vuelta del fútbol a la Argentina. Entonces mantuvo una charla telefónica con Gabriel Buono, su ex asistente personal y amigo, en la que habló de la necesidad de hacer algo para que las chanchas del país volvieran a tener vida. Fue en ese marco, que el astro se enteró de que muchos de sus ex compañeros no podían comunicarse con él porque su entorno le bloqueaba el teléfono. Y su respuesta fue contundente: “Me encantaría hablar con ellos”

En la primera parte del audio al que tuvo acceso Teleshow, se escucha que Buono le dice a Maradona que se alegraba mucho de que hubiera renovado su contrato. “Te decía que el lunes a ver si arrancamos con el apriete, porque si no esto... No hicieron nada, se cruzaron de brazos”, contesta entonces el jugador, que estaba ansioso por volver a ver rodar una pelota de fútbol.

“Y yo creo que están mezclando todo. Están mezclando este virus y los negociados, o la política...Y estamos en el medio de toda esta mierda nosotros. ¿Viste?”, le dice entonces Buono. Y, acostumbrado a escucharlo muchas veces pasado de alcohol, le dice a su amigo: “Pero bueno, me alegra escucharte bien. Tengo ganas de saludarte, de verte, de contarte algunas cosas. Cuando vos me digas”. En ese momento, Maradona le hace una promesa: “Ahora cuando termine esto (la cuarentena). Te prometo por mi mamá, que quiero también tener una charla con vos”.

Gabriel Buono y Diego Maradona cuando trabajaban juntos

En ese momento, el ex asistente del astro le dice: “Dale, vos sabés que yo estoy siempre. Para lo que te pueda ayudar, te voy a ayudar. ¿Entendés? Aunque me tenga que pelear con todos, no me interesa. ¿Sí? No te preocupes. Y vos sabés que contás conmigo siempre y a cualquier hora”. ¿Quiénes eran “todos” aquellos a los que se tenía que enfrentar para poder estar con su amigo? Evidentemente, aquellos que conformaban el circulo que rodeaba a Diego en los últimos tiempos.

Lo cierto es que, entre saludo y saludo, Maradona nota un detalle que despierta su sospecha. “Pero mirá que a mí me sale teléfono oculto, ¿eh?”, le dice a Buono. “¿Sabés por qué te sale, papá, número oculto? Porque yo te llamo de mi número, que es el que tengo siempre Die, y me bloquean a los diez segundos...Me pasó seis veces, por lo menos. Por eso no te escribo por WhatsApp, porque me bloquean…”, le explica su ex asistente. “¿Y cómo se borra eso? Vos tenés que borrarlo eso...”, responde entonces Diego, dejando en claro que no sabía cómo tenía que hacer para evitar que alguien pudiera comunicarse con él.

Así es como Buono intenta explicarle la situación. “Te bloquean mi número y yo no te puedo llamar más. Y a mí, cada vez que te llamo, me da ocupado o fuera del área de cobertura. ¿Entendés?”. " Bueno, cuando nos vemos lo hacemos ¿Dale?”, responde entonces Maradona. Pero su amigo le dice: “Vos lo que tenés que hacer, es que no te cambien más el número. Porque yo te voy a decir algo, que te conozco con el mismo amor que conozco a Noa (su hija). ¿Cuánto hace que vos no te acordás tu número de celular? ¿Sabés por qué? Porque te lo cambian cada diez minutos con cualquier excusa. ¿Y sabés todos los jugadores que a mi me llaman y me dicen: ‘Che, Gaby, lo quiero saludar a Diego y no me puedo comunicar, le cambian el número’?”

El ex asistente del astro lo acompañó durante su estadía en Cuba

Al escuchar que sus ex compañeros no podían llegar a él, Maradona se apuró a responder: “¡Por favor! Avisale a todos los pibes que hay una persecución o algo. ¿Viste? Y que me encantaría hablar con los que quieran”. “Ya lo vamos a armar, si Dios nos ayuda”, lo tranquiliza entonces Buono. Y ambos se despiden con muestras de cariño.

Lamentablemente, el tan esperado encuentro de Diego y sus amigos del fútbol nunca pudo darse, ya que el astro falleció el 25 de noviembre de 2020, días después de su cumpleaños número 60, cuando recién comenzaban a habilitarse las reuniones sociales con límite de personas y distanciamiento. Pero, a partir de la investigación por sus causales de muerte, salieron a la luz testimonios de muchos de sus familiares y allegados que aseguraban que a Maradona lo tenían “bloqueado” para que nadie pudiera llegar a él.

