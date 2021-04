Luciano Castro contó que tiene community manager y que ya no se saca fotos íntimas: “Casi no uso el teléfono”

Luciano Castro reveló que tiene community manager y que no se saca más fotos “chanchas” (Video: "Cortá por Lozano", Telefe)

Luciano Castro se encuentra promocionando una nueva temporada de Desnudos, obra teatral con un elenco compuesto junto a su mujer, Sabrina Rojas, Luciano Cáceres, Mercedes Scápola, Gonzalo Heredia y Brenda Gandini. En ese marco, dio una entrevista a Verónica Lozano para el programa Cortá por Lozano (Telefe) y la conductora aprovechó la ocasión para indagarlo sobre la relación que Castro mantiene con las redes sociales y su teléfono.

Lejos de ser inocente, la pregunta apuntaba de manera indirecta a las fotos íntimas del actor que se filtraron en 2019. Es que luego de este hecho, Luciano decidió abandonar el control de sus redes y cedérselo, en primera instancia, a su mujer. Ahora, tiene una community manager: “Yo no tengo redes, no manejo mis redes. Al Instagram solo lo tengo para lucrar y no lo manejo yo. Lo maneja una persona a la que le gusta que le digan community manager. Se llama Sol, le mando un beso grande; ella trabaja un montón. Las redes tienen una vorágine tremenda, de repente te llegan mil ofertas en un día y quizás termina el día y no cerraste ninguna”, le dijo Luciano a Verónica.

A la vez, Castro dijo no importarle tener muchos likes en sus publicaciones ni muchos seguidores. “No me importa nada de eso. ¿No te digo que no tengo redes en mi celular? No las tengo bajadas en el teléfono y si querés te puedo mostrar”, afirmó mientras le mostraba a la conductora su teléfono y se lo dejaba en sus manos. “ No tenés más fotos chanchas, ¿no? ”, le preguntó Lozano con picardía. “No, no. No uso más”, aseguró él. “ No tengo la aplicación. Casi no lo uso al teléfono, tal vez me mandás un WhatsApp y te respondo a los días. Prefiero que me llames ”, agregó respecto a su vínculo con el celular.

Luciano Castro y Verónica Lozano (Foto: Cortá por Lozano, Telefé)

Sin conformarse con la respuesta, Verónica tomó el celular de Luciano y anunció: “Voy a ver el carrete. ¡Le agarré el teléfono!”, dijo al tiempo en que revisaba la galería de fotos del actor. “No pasa nada, no le doy bola al teléfono”, siguió él, despreocupado por la actitud de la conductora, totalmente lanzada a encontrar algo que lo comprometa a Castro.

Hasta que Lozano dio con una imagen que le llamó la atención. “¿Qué te pasó acá, gordi?”, quiso saber, mientras mostraba a cámara la pantalla del celular de Castro con una foto que se había sacado él mismo, apuntando a una especie de lunar que tiene en un pómulo. “Me salió un angioma y tengo que ir al veterinario. Le mandé esa foto al cirujano”, le explicó, divertido. “Quería que me dijera si me lo puede sacar con láser o me tiene que abrir la cara”, agregó con ironía.

"Casi no lo uso al teléfono, tal vez me mandás un WhatsApp y te respondo a los días. Prefiero que me llames”, dijo Luciano Castro (Foto: Cortá por Lozano, Telefé)

Mientras tanto, la conductora del programa se olvidó de la entrevista para seguir revisando el celular de Luciano: “¡Son todas fotos de la familia!”, le dijo, al mismo tiempo en que el actor decía darle muy poco uso a su teléfono. “No podría manejar mis redes. Mi mujer lo hace, tengo gente que lo hace y me cuentan, pero no podría porque no puedo hablar sin verte, sin saber quién sos”, cerró.

