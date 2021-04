Por qué le decían “Calefón”, la fan que terminó en el Moyano y ahorros guardados en patitas de pollo: 51 frases y anécdotas poco conocidas de Pablo Echarri

"Me causa dolor que la gente odie ‘per sé’, esto ha pasado a lo largo y a lo ancho del tiempo, solamente que ahora existen las redes sociales, muchas veces la gente odia cualquier cosa con que parta de un ser humano"

1. Lo bautizaron Pablo porque su abuelo paterno tenía un hermano que se llamaba Pablo Echarri y falleció en la Guerra Civil Española. Era cornetista del ejército republicano.

2. Cursó la primaria en la escuela José Manuel Estrada de Villa Domínico. Le iba muy bien en las representaciones en las fiestas patrias. En cuarto grado una maestra le escribió en el cuaderno “A mi pequeño gran actor”. Otra vez representó a San Martín y recibió una ovación.

3. Su primer trabajo fue de cadete en una imprenta, después vendió bijouterie casa por casa y ropa en un local. Pintón, muchas mujeres le pedían que pasara al probador con ellas para ayudarlas con el cierre del pantalón.

Fanático de Independiente desde chico reconoce que lloró cuando el equipo descendió en el año 2013

4. Cursó el secundario en el ENET N° 3. Le llevó ocho años terminarlo. Repitió un curso y se pasó a la noche, por eso se sumaron dos años más a los seis que corresponden para un industrial. Se recibió de Maestro Mayor de Obras.

5. A los 18 comenzó a estudiar teatro con Lito Cruz. Se largó a buscar trabajo de actor recién cuando tuvo tres años de formación.

6. Su papá tenía un puesto de diarios en Villa Domínico y guardaba recortes suyos de las notas. Amable, si sus clientes le pedía autógrafos de su hijo se los conseguía o lograba que les permitieran ingresar a alguna grabación.

Una imagen del año 1992, sus comienzos con el pelo largo

7. Con Roxana, su hermana menor se lleva siete años. De chicos se peleaban bastante, ella una vez lo despertó con un maderazo en la cabeza.

8. Desde adolescente siempre le fue muy bien con las chicas. Algunas llegaron a ponerle pasacalles en la puerta de su casa declarándole su amor.

9. Su mamá Thelma nació en Chivilcoy y tiene una mano inigualable para la repostería.

10. Arrancó en el cine con El desvío en 1998, junto a Nancy Duplaá. Después llegó Alma mía con Araceli González, Plata quemada y Apasionados.

“Una vuelta se dio la posibilidad de ir a Canal 13, donde se grababa Montaña Rusa (Nancy era parte del programa); me la crucé y me acuerdo que fue muy simpática pero no mucho más. Después empezamos a trabajar juntos”.

11. “Cuando estaba en la boutique llegué a pensar que sería un comerciante, yo sabía vender y les sabía vender a las mujeres. Lo sabía hacer, me duró ocho años. Mi límite hubiera sido terminar con un local de ropa, pero tenía insatisfecha una enorme necesidad de expresión”. (Nueva, abril, 2001).

12. Fan de los Redondos de Ricota, solía ir a los recitales.

13. Con sus primeros ahorros cumplió su sueño de abrir un bar rollinga en Palermo, El Quinto Stone y luego otro con el mismo nombre en Buzios, Brasil

14. “Siempre me gustaron las morochas con muchas lolas. Y, bueno, es así. Las rubias también. Sexualmente me gusta el prototipo de la mujer argentina, las curvas. Me gusta la mujer linda, pero no la bella”. (Siete días, abril, 1995)

15. “Cuando Natalia y yo nos conocimos, yo viajaba en el colectivo 10 y ella, recién llegada de Uruguay, vivía en una pensión. Decidimos estar juntos; lo posterior, la enorme exposición, tuvo que ver mucho con nuestro trabajo”. (Nueva, abril, 2001).

16. Todas las actrices que trabajaron con él aseguran que es un gran besador.

"Como galán, a medida que fue pasando el tiempo me preocupé por el tema de los besos porque tienen que dar bien en cámara. No beso igual que el primer día que besé en cámara".

17. Intentó entrar a Amigos son los amigos pero lo rebotaron en el casting. Su primer trabajo fue en Solo para parejas, en el año 1993.

18. En los últimos capítulos de Los buscas apareció con un vendaje. No fue parte del guión sino por un accidente doméstico. Trató de separar dos hamburguesas congeladas con un cuchillo, cuando el filo resbaló y le cortó la mano.

19. En el 2002 sufrió el secuestro de su padre. Durante la semana que su papá permaneció cautivo los medios se apostaron frente a la casa familiar transmitiendo durante 24 horas.

20. “Tuve durante siete días a todo el mundo en la puerta de mi casa tratando de sacarme una oreja. Fue una muestra real de lo caníbal que puede ser una situación cuando vos sos la cena”. (Viva, junio, 2006).

21. El secuestro ocurrió cuando su padre iba de madrugada a abrir su puesto de diarios. Ante la guardia periodística, Echarri tuvo que salir a pedir “un manto de silencio y piedad” y a la Policía que despejara la calle para que su padre pudiera ser liberado.

22. Al ir a pagar el rescate saltó por los techos para que no lo siguieran.

23. Todavía recuerda las líneas de “Palmitas para papá”, el primer verso que actuó en el Jardín de Infantes.

Con Natalia Oreiro se conocieron cuando ella tenía 17 y era una desconocida y él de 23 ya era un galán en ascenso.

24. En el barrio natal se cuenta que “de chico le decían Calefón porque se calentaba en el fútbol. Mas de grande porque calentaba a todas”.

25. “Todo lo que a mí pasó con respecto a las mujeres fue televisión de por medio. Estúpido sería que piense que soy irresistible. Te aseguro que hasta el más feo del mundo tiene más minitas si hace televisión. Esto no es nuevo para nadie”. (Viva, mayo, 2003).

26. Su primer beso en la ficción fue con Victoria Onetto. “Me dio tantas indicaciones de que era sin lengua, que aquí y que allá, que yo tenía un cagazo padre. Quería que se terminara pronto”.

27. Durante 20 años fumó dos atados diarios de cigarrillos. Logró dejar el hábito.

28. Dirigió un videoclip de una banda de su barrio, Balas perdidas.

29. Su ritual favorito es cenar en familia. Se siente muy mal cuando no lo hace.

Pablo Echarri y su mamá (Verónica Guerman / Teleshow)

30. Su papel en la novela Inconquistable corazón provocó la furia de Pablo Rago, el protagonista, porque no le habían avisado que tendría una contrafigura.

31. “Los besos no se ensayan. Llegás a un punto que no tenés que ensayar un beso. El que estudia teatro y te dice que tiene que ensayar un beso te está mintiendo”. (Pronto, noviembre, 2000).

32. Fue Marcos, su jefe en la boutique donde trabajaba, quien lo incentivo a estudiar teatro. “Hasta ese momento había dejado todo lo que emprendía, desde judo hasta plomería”.

33. “Soy absolutamente pasional y visceral. Nunca he sido cauto y creo que vivir lo que siento es una característica sobresaliente mía. Esa cierta pasión que le pongo a la vida me sirve para el teatro”. (Perfil, marzo, 2006).

34. Fanático de Independiente es muy amigo de Ricardo Bochini quien fue uno de los invitados a su boda con Nancy Duplaá.

Lo que más le gusta de Nancy es "Su personalidad, su madera, de lo que está hecha, su cara, su cuerpo, su voz, su boca, sus valores, su familia. Que es muy parecida a mí” (Verónica Guerman / Teleshow)

35. Susana Giménez fue otra de las invitadas a la boda pero no pudo ir. Les regaló un costoso reloj de oro de Tyffany’s.

36. En el civil, Pablo tomó la palabra y le prometió a su esposa que la cuidaría “toda la vida” para agregar “le ruego a Dios que me lleve primero de este mundo, para no tener que sufrir el dolor de no tenerte a mi lado”.

37. Haciendo Los buscas, Dalma y Gianinna Maradona trabajaban en la novela. Un día lo invitan a su casa en Segurola y La Habana. “Yo muy nervioso, estaba muy expectante y de pronto escucho: ‘Echarri, Echarri’, que venía como de arriba, me levanto de la silla, me acerco a la escalera en donde está y baja Diego apareciendo de a poco. Muy lindo estaba, muy bien físicamente”, relató en el programa de Jey Mammon.

38. “Y tres escalones antes de terminar, resbala y cae entero arriba mío. Hay una cosa que le pasa al resto de los mortales con Diego que cada uno que pudo haber estado cerca de él lo que buscaba era abrazarlo y la gente no lo largaba. Entonces, me acuerdo de haberme quedado un rato ahí con Diego y del hermoso perfume que tenía”.

39. En sus comienzos de actor ahorró cinco mil dólares y decidió guardarlos en una caja de patitas de pollo dentro del freezer. “Un día voy a revisar, tenía la necesitad de utilizar el dinero y la caja no estaba. Eva, la señora que limpiaba la casa estaba ahí, le pregunté y me dijo que las había tirado a la basura. Pero como tuve muchísima buena suerte, fui al hueco que estaba al lado de la escalera, donde guardan las bolsas de basura, metí la cabeza adentro de la bolsa de basura y las patitas estaban ahí. Recuperé la plata”.

40. “Hemos construido algo maravilloso con Nancy, que no es solamente la familia, si bien es el exponente más importante y el más valioso. Hemos construido una relación muy profunda, que básicamente está basada en ese deseo mutuo”. (Teleshow, septiembre, 2019).

"Yo durante años en mi vida buscaba diferenciarme de mis parejas, buscaba el lado opuesto, como si eso fuese lo complementario para llegar al acabado final. Y la verdad es que con Nancy encontré a la primera mujer afín a mí, que era bastante parecida y disfrutaba cosas similares”.

41. Antes de ser famoso solía ir a bailar a Quilmes y a “Hollywood” de Avellaneda, el boliche más grande. A veces no lo dejaban entrar porque andaba con una campera deflecada y zapatillas.

42. “Mi viejo era diarero, tres y media arrancaba su día y en la siesta no podía volar una mosca. Mi casa era muy particular, mi abuela vivía adelante y nosotros atrás, en la casa que tenía una habitación y yo dormía en el living de mi abuela, porque era una casa muy chica. En Navidad no había regalos, Papa Noel no venía a casa, no lo esperábamos, los Reyes si venían”. (Animales sueltos, diciembre, 2014)

43. Mucho antes de que se convirtiera en uno de los actores más convocados, con su cabello largo participó en una publicidad de un shampoo anticaspa. Agotado por esa asociación con problemas capilares, decidió alejarse del mundo publicitario porque en cada reportaje le preguntaban por sus problemas de caspa en vez de sus trabajos en TV o cine.

44. “No usé dobles para las escenas osadas, estas nalgas son mías y son fácilmente reconocibles, no se pueden maquillar ni hacer pasar por otras” (Agarrate Catalina, diciembre, 2019).

"¿Si en mi vida soy más héroe que galán? Ni una ni otra: trato de parecerme cada vez más a un “vecino”".

45. En el 2002 una mujer amenazó e intentó agredirlo y luego a Duplaá. “Te voy a cortar la cara”, le dijo a él. “A vos también te voy a deformar toda”, amenazó a la actriz. Luego se sucedieron varios llamados telefónicos anónimos e intimidatorios. La mujer fue finalmente detenida cuando se paseaba frente a la casa del actor e internada en el Moyano. Vivía con sus padres, se declaraba admiradora del galán y estaba dispuesta a cortajearlo en un ataque de celos. Dentro de la vivienda de la mujer la policía halló agendas en las que figuraban la dirección y el teléfono del actor.

46. “Resistiré y Montecristo son mis trabajos preferidos. Y también mi incursión en la producción con El elegido, un hito importantísimo en mi camino porque pude transformarme en un generador de proyectos, pude ver mi crecimiento. Y también La leona, la novela que hice con Nancy porque nos dimos el gusto de volver a trabajar juntos después de muchos años”.

47. “Yo arrancaba en Canal 9, la verdad que más allá del éxito y del talento, le había echado el ojo, me atraía su personalidad. Un día se me dio la posibilidad de ir a Canal 13. Dando vueltas por los decorados me la encontré, me acuerdo que fue muy simpática pero no mucho más. Después empezamos a trabajar juntos”, contó acerca de cómo conoció a Nancy.

"Cuando empecé a ser más genuino conmigo mismo, empecé a tener seguidores y detractores, y eso me hizo sentir cómodo. Primero, porque me sacó el estigma de tener que gustarle a todo el mundo. Y después, porque los seguidores eran mucho más genuinos de lo que eran antes". Verónica Guerman / Teleshow

48. Tan profundo fue el flechazo, que Echarri presionó para “manipular el guión” cuando coincidió con Nancy en Los buscas, la táctica ideal para poder acceder a ella. “Confieso que me da un poco de vergüenza decirlo, pero fue como una manipulación artística. A medida que la iba conociendo más me daba cuenta de todo lo que me gustaba, del gran conjunto que es ella. Esa forma de manejarse con los compañeros de trabajo, esa líder nata”, manifestó.

49. Aunque lleva sus canas con orgullo porque “garpan y del carmelazo no hay retorno” contó que en alguna oportunidad se tiñó para algún papel como en Atrapa a un ladrón.

50. De todas las actrices que besó en pantalla asegura que el que más recuerda es el que se dio con Graciela Borges en un episodio de Alta Comedia.

51. “Lo hago por mis hijos, expreso mi idea y defiendo la idea política que creo que es la necesaria para conseguir un país verdaderamente grande como el que sueño”. (Planeta Urbano, julio, 2013).

Con material del archivo periodístico de la Escuela de Periodismo, TEA

"A diferencia de los que piensan que este país es una mierda, yo creo que es maravilloso".

