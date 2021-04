Matías Morla recordó una decisión que desató la polémica entre los Maradona

Matías Morla habla sobre el disgusto que le habría generado a Diego Maradona la elección del nombre de la hija de Dalma Maradona (Video: "TV Nostra", América)

Entre las muchas cosas que dejó la entrevista doble de Jorge Rial a Matías Morla en el debut de TV Nostra (América), un comentario sobre Roma, la hija de Dalma Maradona generó demasiado rebote.

“¿Pero no viste por qué Diego le revocó el testamento a las hijas? ¿No viste por qué Diego no fue al casamiento de Dalma? ¿No viste por qué Diego estaba indignado de que la hija de Dalma se llame Roma? ¿Diego qué es? ¡Nápoles, lo contario a Roma! Me quieren hacer cargo a mí de los problemas internos que tienen, pero esas son charlas privadas que tuvieron ellas con él”, dijo el abogado de Diego Armando Maradona, en relación a la nieta del astro. “Estaba indignado”, remarcó Morla ante la incredulidad de Rial.

Un poco de historia: el momento más brillante de la carrera futbolística de Diego, a nivel clubes, ocurrió en Napoli, un humilde club del sur de Italia. Maradona jugó allí entre 1984 y 1991 y, entre muchas hazañas, fue el artífice de dos scudettos -campeonato de primera división del fútbol italiano, que hasta el momento nunca habían ganado- y de una copa UEFA -primer título internacional en la historia del club-. Estas victorias no solo enfrentaron al Napoli con los equipos ricos -y tradicionalmente ganadores- del norte y el centro de ese país, sino que también convirtieron a Diego en una especie de dios para los napolitanos. De ahí la dicotomía planteada por Morla, que al parecer, le hacía ruido al astro.

Hasta el momento, Dalma no se expresó al respecto y, el día en que se emitió la primera entrevista, se limitó a darle “me gusta” a tweets que cargaban contra el abogado.

En 2019, pocas semanas después de haber parido a Roma, Dalma explicó el origen del nombre de su hija. “Me había olvidado de que cuando lo conocí a Andrés (Caldarelli, su marido) y nos pusimos de novios, le dije que mi primera hija se va a llamar Roma. Después pasaron casi siete años, y teníamos otros nombres. A él le gustaban unos que a mí no me gustaban, no nos podíamos decidir. Y fue muy lindo, porque el día que me dicen que me tenía que internar, yo me pongo a llorar, estaba re asustada… Entonces, Andrés viene y me dice ‘es Roma’. Y me recordó que era el nombre que yo quería cuando nos conocimos”, le dijo a Ángel De Brito en una entrevista emitida en CNN Radio.

Otra de las particularidades de Roma, es que sus padres decidieron no mostrar su rostro ni en redes sociales ni ante los medios. A raíz de esto, un seguidor de Dalma le preguntó en Instagram las razones por la cual no lo permitían. Pero a ella no le gustó la forma y descargó toda su bronca.

“¿Por qué no mostrás la carita de Roma? ¿Tiene algo?”, consultó el usuario y la hermana de Gianinna respondió de forma contundente: “¿En qué sentido? ¡Tiene dos ojos, una nariz y una boca hermosa! Y también tiene dos padres que la preservan de gente pelotuda. ¿Yo entendí mal o pensás que no muestro a mi hija porque tiene algo en la cara?”.

Roma Caldarelli Maradona nació el 12 de marzo de 2019

Luego, otro seguidores preguntó: “¿En algún momento más adelante piensan en mostrar a tu hija o van a dejar que sea su decisión?”, a lo que la hija de Diego Maradona expresó: “Exactamente eso. ¡Que decida ella!”.

