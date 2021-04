La reacción de Pampita cuando la hija de Fernanda Callejón le contó qué amiga hace de ella cuando juegan a ser modelos: “¿Justo Nicole se llama?”

La reacción de Pampita cuando la hija de María Fernanda Callejón le dijo que jugaba a ser modelo (Video: "Pampita Online", Net TV)

María Fernanda Callejón visitó a Carolina Ardohain en el living de Pampita Online (Net TV), pero no estuvo sola: la acompañó su hija Giovanna, de 5 años, quien no llegó al estudio con las manos vacías. Al ingresar, le entregó a Pampita una bolsa con regalos y globos de helio para su futura hija, ante la sorpresa y la gratitud de la modelo. “¡Pero no para de recibir regalos esta nena!”, exclamó la conductora.

“Lo que más me divierte es estar con mi mamá”, dijo la niña una vez que se sentaron en el living. “Ay, están embobadas las dos”, comentó Pampita con dulzura ante la escena de madre e hija. “El deseo profundo y genuino, para una persona, es todo. Estamos hablando de mi caso en particular, pero yo siempre le digo a la gente no hay que dejar de soñar. Si realmente le ponés todo, llega. Y llega con creces, toda la felicidad”, dijo Callejón sobre sus ganas de formar una familia, lo cual realizó junto a su pareja, Ricky Diotto.

Como ocurre casi siempre con los niños en la tele, les gana la vergüenza y la timidez, hasta que se sueltan y comienzan a expresarse. Fue el caso de Giovanna, quien interrumpió algunas veces la entrevista para hablarle en secreto a su madre. En uno de esos momentos, y después de escucharla, María Fernanda la animó a su hija para que le hablara a Pampita: “Contale, contale”, la alentó Callejón. Y dio el pie a una revelación divertida de la niña: “Nada más quería decir que con mis amigas jugamos a hacer desfiles y una de mis amigas jugaba a que eras vos”.

“Ay, ¿y quién hacía de Pampita?”, quiso saber entonces la conductora. Y la respuesta, la sorprendió: “ Nicole ”, respondió Giovanna, lo que despertó las risas en el estudio, delante y detrás de cámara. “¿Nicole hacía de Pampita? ¿Justo Nicole se llama? Está bien, está bien”, cerró la conductora riéndose de lo paradójico que una niña con el nombre de su eterna rival, Nicole Neumann, la interpretara a ella.

Acto seguido, Pampita la animó a desfilar y la niña lo hizo junto a su madre, ya con una actitud más suelta y más confianza para mostrar su vestido y sus zapatos.

Luego, Pampita le preguntó a Giovanna cuál era el modelo preferido de todos los que realizó hasta el momento María Fernanda en Corte y Confección (El Trece), reality de moda que la tiene como protagonista en su actual temporada. “El que más me gustó fue el de Blancanieves”, dijo la niña. “¿Sale un rol de empresaria después de esto?”, le consultó la conductora a Callejón. “Y, puede ser eh... me vas a tener que dar un par de consejos. A mí lo que me pasa es que yo fui hija de una modista, me crié abajo de una máquina de coser, la Singer que era a pedal. Mi mamá también tejía a máquina. Y yo tenía eso como escondido, oculto, no es que no me acordaba. Y cuando me convocaron, dije: ‘¿Me vas a llamar para coser?’ E inmediatamente me conecté con mi infancia”, respondió ella.

Luego contó una anécdota de su niñez y cómo siente que el programa ayudó a reivindicar un aspecto de su vida: “Yo soy de Carlos Paz, que solía ser un pueblo en el que nos conocíamos todos. Y recuerdo que estaba mal visto decir: ‘Soy hija de una modista’. Me retraía porque sabía que después venía lo que hoy conocemos como bullying. Y a Corte y Confección debo agradecerle infinitamente, porque estoy reivindicando toda esa parte de mi vida”, aseguró.

