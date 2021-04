A solas con Jared Leto: de brillar en Joker a lucirse en Pequeños Secretos, con Denzel Washington y Rami Malek

Jared Leto en Pequeños secretos

Pequeños secretos es un thriller que plantea la búsqueda de un asesino serial por parte de dos policías que se encuentran en distintas etapas de su vida. El veterano Joe Deke Deacon (Denzel Washington) y el sheriff de Los Ángeles Jim Baxter (Rami Malek). Ambos se obsesionan con este caso que tiene como principal sospechoso a Albert Sparma, interpretado por Jared Leto, quien cambió el color de sus ojos y usó dientes postizos para este personaje. El filme está ambientado en la década del 90 con lo cual la tecnología con la que se disponía para atrapar a un asesino era muy escasa.

La película tiene mucha intriga, genera momentos desesperantes de grandes silencios y situaciones tensas que hacen que el espectador tome partido por ciertos personajes. Pero el papel de Washington guarda un pasado oculto para sus nuevos compañeros que hacen que su manera de trabajar sea vista con recelo. Tanto Denzel como Malek (Rapsodia Bohemia) y Leto ofrecen excelentes actuaciones al crear una gama de distintas reacciones de sus personajes que vale la pena disfrutar.

Jared Leto nos vuelve a regalar una de sus mejores interpretaciones, que se diferencia de sus grandes papeles como los del Guasón, de Escuadrón suicida, y su Rayon de El Club de los desahuciados (Dallas Buyers Club) que le valió un Óscar. De hecho, fue nominado por esta película en la última entrega de los Globos de Oro. Un actor dúctil que sabe elegir sus proyectos y que acá, en Pequeños secretos, compone a un personaje oscuro, fuera de sistema, que genera inquietud al espectador desde sus líneas, sus silencios y su mirada penetrante.

Próximamente lo veremos también con una caracterización impactante en House of Gucci como el primo de Maurizio Gucci, Paolo, junto a Adam Driver, Al Pacino y Lady Gaga, en la que vuelve a cambiar su aspecto físico.

Jared Leto dialogó con Teleshow acerca de su nueva película, de sus compañeros de elenco y de qué consejo se daría si pudiera viajar en el tiempo.

—¿Cómo definirías a tu personaje? Porque parece ser una una persona sin oportunidades en la vida, fuera del sistema.

—No sé cómo lo definiría. Para mí es un ser humano completo. Pienso en su sentido del humor, en la manera en que camina, habla. Pienso en su sentido de la moda. Pienso también en la perspectiva que no encaja bien en la sociedad, y es también muy gracioso. Entiendo que para la gente parezca un tanto extraño pero yo lo veo con una luz diferente.

—¿Cómo definirías a Rami Malek y Denzel Washington como compañeros de trabajo?

—Para mí es un sueño trabajar con Denzel Washington, que es uno de mis héroes. Es uno de los mejores de todos los tiempos. Estar en acción cabeza a cabeza con Denzel Washington... es como que no podés pedir por más. Y a Rami lo adoro, es un actor increíble en el sentido clásico, muy talentoso. Fue mucha presión estar en el ring, con estos chicos pero realmente me inspiraron y quise demostrarles el mejor trabajo que podía hacer

—Si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras a vos siendo un adolescente, ¿qué consejo te darías?

—Creo que no me daría ningún consejo porque siento que uno tiene que aprender las lecciones de la vida. De otro modo cambiaría las cosas probablemente. Pero tal vez me diría a mí mismo que no me preocupara tanto, que no me estresara tanto, que todo va a salir okey.

