El motivo por el que Pampita Ardohain adelantó el festejo de su baby shower

Pampita adelantó el baby shower (Video: NET TV)

Carolina Ardohain está esperando una nena, fruto de su relación con el empresario Roberto García Moritán. La modelo había anunciado a sus amigas y seres queridos la noticia de la llegada de una nueva integrante a su familia ensamblada durante la celebración de su cumpleaños 43 en México. A su regreso, ella y su marido tuvieron que aislarse por haber contraído coronavirus. Sin embargo, ambos pudieron transitar la enfermedad sin mayores inconvenientes.

En su programa de Net TV Pampita Online, la conductora reveló: “Se viene el baby shower la semana que viene. Todas las mujeres están invitadas”. En diálogo con la panelista Paula Galloni se refirió de los regalos que ya recibió para la beba, entre ellos un cochecito que Vicky Xipolitakis le obsequió en el ciclo PH, Podemos Hablar.

“Vicky dejó la vara muy alta... pero de verdad, no necesito nada. Es mi quinto hijo así que tengo cochecito, cambiador, me guardé todo y tengo de todo, así que solo es venir a compartir”, afirmó Ardohain. Y explicó el motivo por el que decidió adelantar el festejo: “Hacemos el baby shower por las dudas porque no sabemos qué va a pasar con la pandemia. Hay medidas nuevas y tenemos miedo de que, en cualquier momento, ya no puedas juntarte ni con 10 personas. Así que, por las dudas, adelantamos todo”. Luego, agregó: “La excusa es juntarnos, estar con amigas y charlar. Y vamos a traer algunas imágenes acá al programa para que puedan ver”.

Pampita y Roberto están felices con la llegada de su primera hija

Pampita espera a su quinto bebé, luego de haber dado a luz a cuatro hijos, Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio de su pareja con Benjamín Vicuña. Mientras que Roberto ya es padre de Santino y Delfina, de su matrimonio con Milagros Brito. Tanto los hijos de la conductora como los del financista, más los que sus respectivos ex han tenido por su lado, han logrado ensamblarse armoniosamente.

“Espero al nacimiento para poner el nombre, ver la carita. Tenemos un montón porque todos participan y hay de todo, se ocurren nombres raros, otros espectaculares, hasta de personajes de Disney. Nosotros anotamos todos”, había dicho Ardohain en diálogo con Teleshow.

“Siempre aposté al amor y a dar todo en las relaciones y sabía que el amor iba a llegar”, dijo Pampita en relación a su actual esposo, con quien se casó a fines del 2019 a tan sólo tres meses de haber comenzado su noviazgo. Y, al ser consultada sobre si creía que volvería a ser mamá, dijo que no y explicó: “Cuando uno esta en una pareja estable y tiene los mismos sueños... nos parecía lindo traer vida y alegría. La vida va cambiando, está en constante cambio, no lo notamos pero evolucionamos”.

La beba nacería a fines de junio y lo más probable es que Carolina se reincorpore pronto a sus compromisos laborales, así como lo hizo cuando nacieron sus otros hijos. “Es personal, lo transito de esta manera, siempre me volví rápido y entiendo entiendo todas las opiniones, es algo que uno lo siente y lo vive a su manera. Después del parto me acompañará a todos lados”, dijo feliz, pero no ansiosa, disfrutando semana a semana.

SEGUIR LEYENDO: