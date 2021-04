El impactante adelanto de la entrevista de Jorge Rial a Matías Morla: “Diego estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna, se sentía traicionado”

Adelanto de la entrevista de Rial a Morla (Video: América)

Jorge Rial debutará este lunes 5 de abril en TV Nostra, el ciclo por el cual dejó Intrusos después de 21 años y en el cual estará acompañado por Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena. El primer programa es más que prometedor, porque el periodista consiguió al entrevistado que muchos quieren: Matías Morla. Después de varios meses de silencio, el ex abogado de Diego Maradona brindará una nota que seguramente haga eclosión en el entorno del Diez, fallecido el pasado 25 de noviembre. El letrado quedó bajo fuego de la familia luego de que Infobae publicara audios de sus conversaciones con el entorno del astro. Parte de esas de escuchas integraron el documental sobre los últimos días del campeón del mundo.

En ese contexto, el canal América publicó un pequeño pero fuerte adelanto. “A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh”, se lo escucha a decir al letrado en el extracto. “¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”, agrega. Y sobre el final, señala: “Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”.

En una reciente nota que Rial brindó a Teleshow, había contado cómo consiguió tener a Morla en su primer programa. “La primera nota que yo quería era Claudia con sus hijas”, aseguró el conductor sobre su intención de dialogar con quien fuera la esposa del 10 y sus hijas mayores. Pero la respuesta fue negativa. La ganadora de Masterchef Celebrity 1 le explicó que prefería no dar más entrevistas. “Por ahora no”, contestó. Y Rial puso en marcha el plan B: Matías Morla.

Dado que el periodista tiene una buena relación con Claudia Villafañe - fue la encargada de organizar su casamiento con Romina Pereiro -, contó cómo fue el intercambio de mensajes que tuvo con la empresaria cuando se supo que iba a entrevistar a Morla. “Yo le expliqué que es la nota que buscan todos, y yo soy periodista. A todos nos gustaría tenerlo a Morla y preguntarle todo, porque no es tomar posición. En todo caso la gente lo tiene que ver y escuchar y después decir qué siente”, detalló siempre en diálogo con este sitio. Y agregó: “Ya la sola imagen de Morla va a ser fuerte. Y cuando empiece a hablar va a ser más fuerte. Se van a enojar seguramente por esto, y lo lamento. Pero quiero que sepan que yo laburo de esto: soy periodista”.

Jorge Rial reveló los mensajes que le mandó Claudia Villafañe al saber que entrevistaría a Morla (Video: Lihueel Althabe)

El pasado 12 de marzo, el abogado reapareció en las redes sociales luego de varios meses de silencio. “Último día de la semana. Llegó el viernes al fin. Mientras otros hablan yo sigo trabajando como lo hice todos los días de mi vida. Buen fin de semana para todos”, escribió en su cuenta de Instagram junto con una selfie que se tomó en el ascensor. En solo diez minutos su publicación obtuvo más de quinientos “Me gusta”.

Luego, utilizó su cuenta de Twitter para hablar de la muerte del Diez, a quien definió como su “amigo” y pidió que lo dejaran “descansar en paz”. Además, se refirió, sin dar nombres, a un “abogado que filtra información falsa” y a las “dominadas por el dinero, desquiciadas”. A pesar de apuntar contra parte del entorno, destacó a las hermanas del ídolo deportivo.

“A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios. un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos, publican sin chequear”, comenzó en sus redes y siguió enumerando: “También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro”. Luego, cerró su descargo: “Lo cómico de esta historia es el abogado televisivo hablando de mi patrimonio (lícito) que está imputado por la Justicia en una causa por enriquecimiento ilícito por corrupción. Dejemos actuar a la Justicia y que Diego Maradona descanse en paz. Por favor”.

