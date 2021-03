El divertido comentario sin sentido de Vicky Xipolitakis a Pampita, sobre el regalo que le hizo para su bebé

Pampita y Vicky Xipolitakis

“Pampita, mamá hermosa, que sea con mucha bendición”, decía enorme corazón hecho con cartulina rosa en la caja que minutos antes de ir a grabar PH, Podemos hablar, Vicky Xipolitakis le entregó a Carolina Ardohain para su beba en camino.

El regalo de Vicky Xipolitakis a Pampita

Mamá de Salvador de poco más de dos años, la Griega se mostró conmovida por el embarazo de cinco meses de la modelo y además de dedicarle afectuosas palabras, le dio un gran obsequio: un cochecito negro y rosa, que a su vez sirve como sillita para el auto, para que la mamá y su beba puedan pasear.

En medio de la emoción, la hermana de Stefy hizo un comentario a la conductora de Pampita Online sobre el regalo, que no tuvo demasiado sentido. “Te va a ser re útil, y más con un bebé, es hasta 14 kilos”, dijo sobre el carrito, que justamente sirve solo para bebés.

El regalo de Vicky Xipolitakis al bebé de Pampita

Sorprendida, la modelo le agradeció y celebró: “¡Vamos adelantando el baby shower”. “Te traje esto para tu pancita, es para vos, es algo nuevo. Me puse muy contenta, de verdad, que sea con mucha bendición. Es re práctico”, siguió la ex participante de Masterchef Celebrity mientras abría el paquete y armaba el cochecito para mostrárselo a la flamante mamá.

“Estás loca, es re lindo. Gracias Vicky, me encanta”, dijo Ardohain y se acercó a Vicky, tras aclarar: “Nos podemos abrazar porque nos hicimos hisopado, estamos recién hisopadas negativas”. Luego, la griega le pidió permiso para acariciarle la panza y darle un beso a la bebita: “Te amo bebé”.

En diálogo con Teleshow, la modelo habló sobre cómo transita su quinto embarazo, fruto de su relación con Roberto García Moritán: “Tengo más experiencia y menos ansiedad. Ahora ya sé cómo serán los cambios en el cuerpo, todo, y estoy más segura. El embarazo es un estado que me fascina. De todas maneras es igual de mágico y de especial, estamos embobados con el tema, aunque el día a día hace que se te pase todo más rápido que con el primero”.

La pareja esperará al momento del nacimiento para decidir el nombre de su hija. “Tenemos una lista con un montón porque todos participan, y hay de todo, se ocurren nombres raros, otros espectaculares, hasta de personajes de Disney. Nosotros anotamos todos”, dijo aunque seguramente los flamantes papás saben cuáles serán potables y cuáles no.+

Sobre si hace dos años, cuando aún no conocía a su marido y papá de su hijita en camino, imaginaba este presente, dijo: “Siempre aposté al amor y a dar todo en las relaciones y sabía que el amor iba a llegar”. Respecto a creía que volvería a ser mamá, dijo que no y explicó: “Cuando uno esta en una pareja estable y tiene los mismos sueños... nos parecía lindo traer vida y alegría. La vida va cambiando, está en constante cambio, no lo notamos pero evolucionamos”.

Ella ya es mamá de Bautista, Benicio y Beltrán y su marido tiene dos hijos de su matrimonio anterior, Delfina y Santino. A su vez, tras su separación Benjamín Vicuña se convirtió en papá de Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la China Suárez, por lo que los hijos de la modelo se tomaron con naturalidad la llegada de su hermanita que nacerá a fines de junio: “Están acostumbrados a tener familia grande. Así que va a haber mucho brazo y mucho amor para ella, va a ser re mimada”.

La semana pasada volvió a la televisión con su ciclo Pampita Online, este año de lunes a viernes a las 20.00 en un formato de una hora y pronto debutará como uno de los jurados del nuevo segmento de ShowMatch, La Academia.

