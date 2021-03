Matías Defederico habló de sus conflictos con Cinthia Fernández: “No me tengo que defender de nada ni de nadie, trato de ser un mejor papá todos los días”

El testimonio de Matías Defederico (Video: Intrusos, América)

Matías Defederico, el ex marido de Cinthia Fernández, solía mantener un perfil bajo en los medios. Sin embargo, a poco de dejar su carrera como jugador de fútbol, se animó a dar una entrevista con Intrusos, para hablar de los conflictos que mantiene con la madre de sus hijas, Bella, Charis y Francesca, a tres años de la separación. “Estoy sentado acá porque dejé de jugar. Tal vez estando en mi carrera de fútbol no compartía mucho este tipo de programas... Había que separar mi vida privada con mi rendimiento en la cancha”, aseguró el joven de 31 años en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

En reiteradas oportunidades, Cinthia habló en la televisión sobre la batalla judicial contra Matías y lo acusó de no cumplir con el pago de la cuota alimentaria. Cuando le preguntaron que sentía por quedar como “el malo de esta historia” en los medios, Defederico contestó: “No vengo a tirarme rosas. No me interesa, lo tomo como de quien viene, como lo cuenta. Yo tengo mi verdad, obvio. Hace tres años me podría haber hecho un picnic, agarrarme de cualquier cosa y entrar a todos los programas. Pero la verdad es que no lo hice. Trato de cuidar a mis hijas que son lo más importante. Después, lo que piensen ustedes o la gente no me llena”.

Además, el ex futbolista señaló que él tiene muchas diferencias con la panelista de Los Ángeles de la Mañana, pero prefiere no exponerlas en público, sino hablarlo directamente con ella. “Yo nunca lo hice ni jamás voy a hablar mal de la madre de mis hijas acá. Ustedes la conocen a Cinthia y saben cómo responde a cada cosa que le contestan. Eso habla por ella, no habla por mí”, manifestó en el programa de América.

“¿Creés que ella sigue enamorada de vos?”, le preguntó Pallares. “Eso no lo sé. Pero tal vez quedó algo que no hablamos, que lo tendríamos que haber conversado en privado y no se habló en su momento. Y quedó esa chispa que tal vez a mí se me pasó, porque yo procesé la separación antes de concretarla y ella no y quedó esa espina”, le respondió Defederico. Cuando el conductor le consultó si debería pedirle disculpas a su ex, Matías le respondió: “Yo no tengo nada por lo cual pedirle disculpas. No me tengo que defender de nada ni de nadie, trato de ser un mejor papá todos los días. Sé que estuve mucho tiempo ausente de mis hijas, pero por mi trabajo, no porque quise”.

Cinthia Fernández con sus hijas Bella, Charis y Francesca (IG: @cinthia_fernandez_)

Luego, el ex jugador contó que pidió en la Justicia una medida cautelar para que ni ella ni él puedan hablar en los medios de comunicación sobre los problemas que tienen relacionados con la crianza de sus hijas. Y aclaró que sus ingresos cambiaron desde que dejó de jugar al fútbol. Por este motivo, aseguró que considera estar al día con el pago de la cuota alimentaria, ya que le pasa “lo que puede” todos los meses. “Mis hijas tienen todo lo que ellas quieren y lo que le podemos dar por la parte de su madre como la mía. Entonces, cuando te insultan por esas cosas, yo hago mi proceso por dentro. No salgo a defenestrar porque sí. Vuelvo a repetir que me podría haber hecho un picnic con todo esto. Apenas me separé, me llamaron para el Bailando y otras cosas. Me podría haber aprovechado de ella y de la situación y no lo hice”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: