El dolor de Marcelo Tinelli, Luciana Salazar, Catherine Fulop y Benito Fernández por la muerte de Sofía Sarkany

Ricky Sarkany junto a su hija mayor, Sofía

En la madrugada de este lunes 29 de marzo Sofía, la hija mayor de Ricky Sarkany, murió en en una clínica de la Florida, Estados Unidos. La joven de 31 años, que también se desempeñaba como diseñadora y había lanzado su propia línea de zapatos, carteras e indumentaria, luchaba contra un cáncer de útero desde el 2018.

Hace una semana, el lunes pasado, la hija mayor de Ricky y Graciela, se había convertido en madre de Félix a través del método de subrogación de vientre. Cuando le diagnosticaron la enfermedad y los tratamientos que debía realizar, Sofía decidió congelar óvulos para poder formar su familia junto a su pareja, Tomás Allende. El parto estaba previsto para el domingo 28 pero se adelantó y el bebé nació el 22 de marzo. De esa manera, Sofía pudo conocerlo y tenerlo en brazos.

Sofía, Tomás y el pequeño Félix

Consternados por el triste desenlace, muchos famosos expresaron en las redes sociales sus condolencias a la familia Sarkany, compuesta por Ricky y Graciela, padres de Sofía, Josefina, Clara y Violeta. “Es muy difícil explicar el dolor que siento por esta noticia. Quiero mandarte, querido Ricky, todo mi amor y el de mi familia para vos y para Graciela. Te abrazo fuerte, bien fuerte, amigacho”, escribió Marcelo Tinelli a primera hora de este lunes.

“Estoy con el corazón roto con la muerte de Sofía Sarkany. Qué tristeza, por Dios. Que en paz descanses y que ese bebito siga iluminando y llenando de amor a toda tu hermosa familia. Todo mi cariño a para la familia Sarkany en este difícil momento”, fue el mensaje de Luciana Salazar, que también expresó su dolor.

Catherine Fulop también dejó un mensaje en su cuenta de Twitter: “Muy triste tu partida, querid Sofía. Me duele pensar que te fuiste tan pronto. No hay palabras. Tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y a todos tus amigos. Que en paz descanses”.

Los diseñadores Benito Fernández y Fabián Medina Flores, quienes conocían y han compartido trabajos con Sofía y Ricky, utilizaron sus respectivas cuentas en sus redes sociales para manifestar su dolor. “Hoy es un día muy triste. Despido a una diseñadora que se formó para ser la mejor, también la hija de un amigo. Vi crecer profesionalmente siempre con una sonrisa y su entusiasmo por la vida. Un amor de persona. Un abrazo a toda su familia”, escribió el primero. “Sofía, tu sonrisa, entusiasmo por la vida y trabajo. Acompaño a tus afectos más importantes”, fue el mensaje de su colega.

Cinthia Fernández también se expresó en sus redes sociales: “Qué tristeza lo de Sofi. Mucho amor a esa familia y a ese bebé tan hermoso”.

“Te fuiste muy joven, querida. Artista y creadora. Siempre linda te recordaremos. Fuiste una persona hermosa y generosa. Mis condolencias para toda tu familia, a tu mamá, hermanas y tu papá”, consideró Julieta Camaño.

Coco Fernández, gerente de produccion de Artear, escribió: “Una tristeza enorme. Pasó todo demasiado rápido para alguien tan buena y con tanta buena energía. Una familia que siento parte de la mía desde muy chiquita. Dios sabrá por qué, yo no lo puedo entender. Buen viaje, Sofi”.

“Tanta tristeza. Mi abrazo infinito a toda la familia. Adorada Sofi, te extrañaremos tanto”, lamentó Luli Fernández.

