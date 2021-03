Laurita Fernández sorprendió con un radical cambio de look: “¿Dónde está mi Spiderman?”

Laurita Fernández mostró en sus stories el resultado de su cambio de look

Este 2021 será un gran año laboral para Laurita Fernández. Si bien la productora de Marcelo Tinelli la convocó para participar de La Academia, esta vez la bailarina no aceptará la propuesta y es porque le llegó una oportunidad para desarrollar su carrera como actriz de la mano de Adrián Suar, quien la tentó para participar de Los protectores, la ficción que protagonizan el propio productor y Gustavo Bermúdez y en la que ella tendrá un rol central.

En ese contexto, la actual pareja de Nicolás Cabré debió pasar por la peluquería para renovar su look y estar acorde al papel que le tocará interpretar. “Nuevo personaje, nuevo look”, escribió en su Instagram junto a tres imágenes en las que se la ve con el pelo colorado y ya sin su clásico rubio. “¿Dónde está mi Spiderman?”, agregó en sus stories.

(Instagram)

(Instagram)

Lo cierto es que la ex conductora del Cantando 2020 será pareja en la ficción del ex de Griselda Siciliani y será su segundo protagónico en televisión, ya que en 2019 formó pareja con Tomás Fonzi en Inconvivencia. La serie iba a ser producida por Polka, pero finalmente se realizará a través de Kapow para Disney y las grabaciones se realizan con estrictos protocolos sanitarios. Según contó Paula Varela en Intrusos, “graban de dos a tres actores por vez y cada tres días se hisopan todos los actores”. El estreno está previsto para mediados de 2021.

La historia girará en torno a tres representantes de jugadores envueltos en una difícil situación económica, quienes deberán ingeniárselas para salir de la quiebra. El resto del elenco principal cuenta con figuras reconocidas por el público latino. Además de Bermúdez, también estará el colombiano Andrés Parra, quien alcanzó fama internacional con su papel del jefe narco Pablo Escobar en El patrón del mal y ya había abordado el mundo del fútbol interpretando al chileno Segio Jadue en la serie El Presidente. Además, Diego Latorre hará una participación especial en lo que será su debut como actor. Así lo contó a fines de febrero su mujer, Yanina Latorre, en Los Ángeles de la Mañana. “Va a participar de unos capítulos en la ficción de Suar. ¡Mirálo! ¡Hermoso!”, celebró e indicó que su esposo hará un rol que conoce a la perfección: interpretará a un periodista deportivo.

A principios de febrero, la bailarina ya había adelantado a sus seguidores un posible cambio de look. “¿Pensaste alguna vez en volverte morocha?”, le habían preguntado. “Falso. Pero sí colorada, como la novia de Spiderman”, había contestado. Y finalmente, lo cumplió. Por otra parte, en aquella oportunidad también había respondido sobre su relación con Eugenia la China Suárez, ex pareja de su actual novio. “¿Te cae bien?” fue la pregunta. “Re verdadero. La conocí embarazada de Rufi (y sumó el emoji de una cara con ojos de corazones).”, expresó. También le confesó a sus fans que no podría participar de Masterchef Celebrity porque “les quemaría las cocinas” y que se iría a trabajar a otro país en caso de que le surja alguna oportunidad laboral, pero no para vivir. Por último, negó que esté en sus planes un embarazo.

SEGUIR LEYENDO: