El crudo relato de Carmen Barbieri acerca de su internación: “El virus casi me mata”

Carmen Barbieri habló luego de su internación: "El virus casi me mata" (Video: "Flor de Equipo", Telefé)

El viernes pasado Carmen Barbieri se presentó en los estudios de Telefé para grabar su primera y ansiada participación en Masterchef Celebrity. No había llegado a debutar en el ciclo porque contrajo coronavirus a mediados de enero y, por una complicación, en su cuadro debió ser internada. Para poder asistirla mejor, los médicos habían decidido inducirla a un coma farmacológico.

Esta semana se dio la reaparición pública de la actriz, a través de una nota brindada a Flor de equipo, magazine conducido por Florencia Peña. La nota se grabó precisamente el viernes pasado mientras Barbieri iba a los estudios desde donde sale el programa más visto de la televisión argentina.

En la nota, Carmen contó cómo fueron sus días más duros durante la internación. “Me acuerdo que cuando estaba tan mal decía: ‘Tengo que salir de esta por Fede, para no darle otro disgusto, para que él siga adelante, pobre hijo’”, dijo. Y luego agregó que después de salir del coma, verlo a Fede fue “muy emocionante. El igual es siempre fuerte, tiene una postura para darme fuerzas”.

A la vez, Carmen agradeció los gestos que tanto sus cercanos como el público tuvieron para con ella durante ese trance. “Yo estoy muy agradecida porque han rezado, han hecho cadenas de oración, incluso personas que no conozco. Ni hablar de mis amigos y mis familiares, pero personas que no conozco han pedido por mí y estoy muy agradecida, de verdad”, expresó.

“Yo estoy muy agradecida porque han rezado, han hecho cadenas de oración, incluso personas que no conozco", dijo Carmen Barbieri

Con mucha emoción contenida, Barbieri contó por qué está sintiendo dificultades al hablar. “Yo estoy con varios médicos. Ahora sigo disfónica. No podía hablar porque tuve un tubo del respirador artificial que me lo arranqué dos veces, me lastimé un poquito las cuerdas vocales y se están reponiendo ”, contó.

“No sabía si iba a salir, pero la fuerza de leona que tengo, la puse. La fuerza siempre estaba, pero no sabía si iba a salir. La verdad es que no me imaginé que este virus me iba a matar, casi me mata ”, dijo respecto a cómo se sintió durante la internación.

También tuvo un espacio de reflexión sobre cómo la enfermedad le cambió un punto de vista sobre la vida. “Saco de todo esto que ahora le doy el valor a las cosas que realmente tienen. Todo lo que viví y lo último me demostró que la vida es valiosa, que no es normal sentirse bien. Porque uno se siente bien y se levanta a la mañana, trabaja... y es lo común sentirse bien. Pero cuando uno empieza a sentirse mal y a enfermarse, ahí valorá lo que es sentirse bien . Levantarse a la mañana, respirar y que no te duela nada”, dijo en la nota, ocurrida en una camioneta que la trasladaba a los estudios donde se graba Masterchef Celebrity .

El posteo con el que Fede Bal contó que su madre Carmen Barbieri ya estaba dada de alta tras la internación (Foto: Instagram @balfederico)

Por último, Carmen habló de los sentimientos encontrados que le generó no estar presente en las primeras ediciones de esta segunda temporada del reality de cocina. “El programa lo veo desde el año pasado, pero trato de no verlo mucho ahora porque me daba tristeza el hecho de no poder estar ahí”, dijo. Y luego agregó que le gustó sentirse reemplazada por su hijo en el comienzo: “Sí, a Fede o a cualquier otro, mientras me cuidaran el lugar. Cuando me enteré que mi lugar lo ocupó Fede, me encantó. Pero era mucho trabajo, mucho peso sobre sus hombros”.

