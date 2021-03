Adriana Salgueiro se hizo un test de coronavirus de rutina y dio positivo: “Me cayó como un balde de agua fría”

Adriana Salgueiro

A tres semanas de haber sido eliminada de Corte y Confección, el reality de diseño de indumentaria de ElTrece, Adriana Salgueiro estaba abocada a los ensayos de La Chica del Sombrero Rosa, una comedia dirigida por Roberto Antier, y a su programa de radio Esplendidos e Infidentes que se emite por la 990. Sin embargo, la actriz debió suspender abruptamente todas sus actividades al enterarse de manera inesperada que había contraído coronavirus.

“Quería compartir con ustedes una noticia que, la verdad, me cayó como un balde de agua fría”, comenzó diciendo la esposa del productor Alejandro Arellano en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Y continuó: “Me hice el test de saliva por una cuestión de protocolo para el teatro en el día de ayer. Y hoy me llamaron y me dijeron que era positivo”.

Adriana contó que hasta el momento era asintomática. “No tengo absolutamente nada: no tengo fiebre, no tengo tos, no tengo dolor de cabeza, no me duele el cuerpo...Pero, obviamente, voy a cumplir como corresponde el confinamiento acá en mi casa estos diez días, estando en comunicación permanente con el Gobierno de la Ciudad por un lado, porque me lo hice en el (centro de testeo del )Teatro Colón, y con mi obra social. Esperemos que Dios me siga acompañando para que siga así”, dijo.

La actriz aprovechó la oportunidad para pedirle a sus seguidores que no se relajaran. “Cuídense, por favor. Yo me cuidé muchísimo y me contagié igual. Entonces, les digo a ustedes que no se relajen. Porque no está bueno, la verdad. A cualquiera le puede tocar, eso es verdad. Pero, si se cuidan, tienen menos posibilidades. A mi me tocó. Pero, día a día, les iré contando cómo va todo. Y espero que siga así, igual”, señaló.

Matías Alé deberá ausentarse de Polémica en el bar

Salgueiro confirmó que seguirá conduciendo su programa de radio desde su domicilio. Pero aclaró que, lamentablemente, los ensayos de la obra se tuvieron que suspender. Cabe señalar que todos los integrantes del elenco deberán ser hisopados nuevamente. Y Matías Alé, quién compartió estudio de radio con ella y también deberá permanecer aislado y no podría asistir por unos días a Polémica en el bar, el ciclo América en el que trabaja como panelista.

“Por suerte los tengo a ustedes del otro lado que sé que siempre me van a tirar buena onda y mucho cariño”, concluyó Adriana. Y aunque se mostró molesta por las circunstancias y dijo que a ella no le gustaba compartir noticias negativas, aseguró a modo de saludo: “Le voy a poner la mejor, pero es lo que hay”.

Hace unos días, Salgueiro se había despedido del ciclo conducido por Andrea Politti luego de perder frente a Pachu Peña. Fue la segunda eliminada del programa después de Nora Cárpena. Y, en ese momento, dejó entrever que no tenía ningún interés en volver si se daba una revancha. “La pasé divino, me encantó, me encantaron todos los compañeros espectaculares, divinos ustedes también, los especialistas que me enseñaron un montón, pero hoy te digo no sé. El día de mañana vamos a ver, hay que vivir el día a día. Gracias a todos, ustedes me enseñaron un montón, los quiero mucho”, dijo antes de abandonar el certamen.

SEGUIR LEYENDO: