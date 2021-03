La reacción de Wanda Nara ante el nuevo aislamiento obligatorio en París: “Así te esperamos”

Wanda Nara contó cómo vive en su casa aislamiento obligatorio que se impuso en Francia (Foto: Instagram @wanda_icardi)

El coronavirus no da respiro y, a paso firme, sigue avanzando fuerte tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Es por eso que en diversos países en Europa ya se están tomando rígidas medidas para contener la segunda ola del virus, con el objetivo de que no vuelva a generar estragos tanto en la salud de los ciudadanos como en la economía de los países. En Francia se experimentó un fuerte rebrote y es por eso que las autoridades decidieron implementar una fuerte cuarentena durante un mes.

La decisión afectó la rutina de Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos, quienes viven en París debido a la actividad del futbolista, que juega en el Paris Saint-Germain. Y a través de su Instagram Nara, que es representante de su marido, informó que entrarán nuevamente en aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Con un look de entrecasa, la empresaria posteó una selfie haciéndose una mascarilla facial, para contar que así se prepara para el confinamiento que durará, al menos, cuatro semanas. “Nuevo cierre de emergencia en París, un mes en principio. Me lo tomo con calma”, dijo junto a una serie de emojis que expresan su tristeza y cierto desconcierto ante la decisión gubernamental.

El posteo de Wanda Nara ante el anuncio del aislamiento obligatorio en Francia (Foto: Instagram @wanda_icardi)

Sin embargo, al mal tiempo, buena cara: Wanda demostró que pese al delicado contexto que atraviesan, junto a Mauro Icardi decidieron tomárselo con humor y diversión. Una de las actividades elegidas para mitigar el aburrimiento por el encierro fue jugar a las cartas. “ Así te esperamos, nuevo cierre de emergencia en Francia ”, mostró Wanda en un video que subió a sus Instagram Stories, en el que se la ve jugando y divirtiéndose con Mauro.

“Nuestra fortuna es tenerte en casa. Auguri, papá”, publicó después Wanda con una foto retro en la que se la ve junto a Icardi y luciendo una panza de embarazada, que obviamente no es actual. Más tarde, se fotografió junto a sus hijos, rumbo a la escuela: “Hoy 8 am camino al cole, felices por que es V I E R N E S”, escribió y demostró que las tareas de madre no cesan pese a la pandemia.

Wanda Nara y Mauro Icardi jugando a las cartas durante el aislamiento obligatorio que se impuso en Francia (Foto: Instagram @wanda_icardi)

Días atrás, Wanda utilizó su Instagram para dar un mensaje de conciencia a sus más de siete millones y medio de seguidores en Instagram: con una foto desde el baño de su casa parisina, se retrató con un llamativo look de entrecasa. “Quédate en casa”, escribió y recibió incontables reacciones por parte de sus followers, en línea con la actualidad condicionada por la pandemia.

Esta semana, Wanda e Icardi también fueron noticia, pero por sus supuestas hazañas sexuales. Aunque el italiano Daniele Adani, ex jugador de fútbol 45 años, que vistió la camiseta del Inter de Milan entre 2002 y 2004, no llegó a compartir vestuario con el goleador argentino que ahora se destaca en el Paris Saint-Germain, a sus oídos llegaron rumores sobre la pareja de argentinos.

Adani fue invitado en el canal de Twitch de Christian Vieri, ex figura del Inter, y se rio al comentar que según decían en los vestidores, Icardi y Nara tenían relaciones sexuales 12 veces por día , según replicó el sitio británico The Sun. El impresionante dato, que no fue corroborado por la pareja y ninguno de los participantes del vivo quiso confirmar, denota la curiosidad evidente que existe en el ambiente del fútbol italiano por conocer detalles sobre la modelo y el delantero argentino.

