Nancy Dupláa contó cuál es su reacción ante las escenas íntimas que protagoniza Pablo Echarri

Después de 20 años juntos y dos hijos en común, Morena y Julián, la pareja de Nancy Dupláa y Pablo Echarri es una de las más sólidas del espectáculo. Invitada al primer programa de la nueva temporada de Pampita Online, por NET TV, la actriz contó algunos de los secretos que hacen mantener la pasión con su pareja.

“A mí me sigue gustando, sobre todo cuando lo veo transformarse del tipo que era al que es ahora, dejando de lado un montón de cosas que no estaban buenas, pero entregándose a que el amor es lo único que mueve para sostener las cosas que uno quiere. Y eso sigue pasando, es medio anormal, no pasa siempre”, expresó. Y detalló: “Cuando está dormido así en particular, me encanta porque está como entregado. Y aunque se le caiga la baba es lindo, porque tiene lindas facciones”.

En esa línea se refirió a la importancia del sexo en su relación. “Eso no quiere decir que estemos todo el día traca-traca, porque ya soy una señora grande y él también, entonces por ahí el tiempo se extiende un poco más, pero cuando es, es de calidad plena. El tema es que esos momentos sean de entrega total”, señaló.

En cuanto a una posible infidelidad por parte del actor en las escenas de alto voltaje de las ficciones, fue contundente: “En general, ninguno de los dos las ve. Pero te la bancás, porque el proyecto nuestro personal es mucho más fuerte que cualquier otra cosa que pueda suceder, y si sucede, porque somos humanos y sucede, hay que reformular y hablar. Por suerte no nos pasó. Siempre fue más fuerte la estructura que tenemos nosotros y el deseo de seguir juntos”.

Nancy Duplaa y Pablo Echarri

Sin embargo, hizo referencia a los celos que sintió cuando Echarri grababa con Celeste Cid la exitosa tira Resistiré. “Sí, me morí. Pero ella es un sol. Era un momento muy especial porque hacía muy poco que estaba con Pablo y recién quedé embarazada, se me mezclaron miles de cosas. Él estaba en un momento espectacular, era un chongo y yo me veía en el espejo y era un tanque australiano, encima había perdido pelo”.

Por último, en cuanto a su postura política, destacó: “No me gustaría meterme en política, desde este lugar comunicamos mejor. Uno viene de otro palo, mi oficio es ser actriz y desde ese lugar puedo opinar porque me preguntan, peor no dejo de ser una persona común con opiniones y que te una eso es muy fuerte”. Y finalizó: “Hay una parte de la sociedad que es muy intolerante y que no acepta el cambio, la inclusión”.

A mediados de febrero, la ex Graduados se había referido a la posibilidad de que los artistas se vacunen contra el COVID-19 con el fin de generar confianza en la gente y la doctora Mariana Lestelle la cruzó en las redes sociales: “Si a vos querida te vacunan antes que a mi viejo, voy a protestar mal”. La respuesta de la actriz y de su marido, Pablo Echarri, no se hizo esperar.

“Hay personas que nos toman a nosotros como referentes y de alguna lo veo como que sirve y acerca a ese que está un poco disperso y de repente la ve a Moria (Casán) o a otro personaje que admira, y dice ‘ah, le presto atención’. La contradicción está en la lentitud en la llegada (de la vacuna) y la desesperación reinante. Como movida comunicacional me parece bien”, dijo Dupláa a Marcela Coronel en el ciclo Mientras tanto. Sin embargo, aclaró de manera inmediata: “Pero me parece mejor que estén vacunados los médicos, enfermeras, maestros, esas personas que están en la batalla diariamente, pero no me parece una mala movida. No estoy en el grupo de riesgo, hasta que no se vacunen mis viejos no puedo permitirme vacunarme yo, me da apuro sabiendo que hay médicos o maestros que no están vacunados”.





