El duro relato de Matías Defederico: “A los 15 años empecé con ataques de pánico y no podía salir de mi habitación”

Matías Defederico reveló la enfermedad que padece desde los 15 años

Matías Defederico es conocido por su profesión de futbolista y por sus escandalosas peleas mediáticas con su ex, Cinthia Fernández, Sin embargo, en una entrevista con Juan Echeyoyen para Mitre Live, reveló un duro aspecto de su adolescencia, que hasta el momento era desconocido.

“Algo que me marcó muchísimo en mi vida fue la separación de mis viejos cuando fui muy joven porque comencé con ataques de pánico desde muy chico, a los 15, 16 años. Dejé el colegio y el fútbol, dejé todo. No podía salir de mi habitación. Estuve como diez meses así hasta que retomé mi vida de un día para el otro. Estaba todo el día sentado, jugando al play station, y no podía salir porque me daba ataque de pánico ir al baño”, recordó. Y agregó: “Fueron muchos años de ir al psicólogo, tomar medicación, hasta que pude ir saliendo de a poco. Hasta el día de hoy por momentos tengo ataques de pánico, pero hoy ya lo puedo manejar”.

En ese sentido, contó cómo lo afectó en su profesión: “Me marcó mucho porque me complicaba muchas cosas para lo cotidiano, tomar un avión, subirme a un auto, sobre todo en el fútbol que tenés que vivir prácticamente viajando. Esto fue a los 16, al tiempo llego a Primera y, a los tres años ,me voy a Brasil donde a todos los partidos de visitante había que ir en avión. ¡Y yo tenía ataques de pánico que todavía no los tenía resuelto!. La pasé bastante fiero”.

Cabe recordar que a mediados de febrero, el futbolista había sido noticia por publicar chats privados con su ex, quien lo acusó de no ayudarla con los gastos de los útiles escolares de sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca. “Al pelotudo del padre de mis hijas: las nenas no pueden esperar, los libros se compran ahora. Por lo tanto si te podés ir de vacaciones, podés pagar de inmediato los 17 libros. Aprendé a ser padre, aprendé a tener prioridades y el día que pagues todas tus obligaciones, no te juzgaré por que te vayas de vacaciones. Mis hijas no esperan ni para comer, ni para equiparse para el colegio, pero tranquilo, vaguito, que mamá siempre está”, había escrito la bailarina en su cuenta de Twitter.

CInthia Fernandez explotó contra Defederico por los utiles de sus hijas

El comienzo de clases, el motivo de la disputa

Ante estas acusaciones, Defederico publicó unas capturas de pantalla de las conversaciones privadas que mantuvo con la madre de sus tres hijas. “Miércoles 27 de enero mientras seguía en el grupo del jardín, leí eso y me puse a disposición de ella... Los libros para las nenas. No tuve respuesta”, escribió. En otro mensaje, Matías explicó que nunca se negó a depositarle el dinero para que sus hijas tuvieran los libros para la escuela. “Miércoles 10 de febrero... Recibo respuesta de que ya estaban los libros... Mi respuesta fue con el depósito del mes que viene (marzo), nunca dije ‘no puedo’”, señaló, y compartió el chat como prueba.

Los chats entre los padres de Charis, Francesca y Bella

Furiosa con esta situación, la ex Bailando no se quedó callada. En Los Ángeles de la Mañana salió a responderle. Ángel de Brito le consultó por qué la escrachó con los chats y ella fue contundente: “Ayer estábamos haciendo un vivo como hacemos siempre en los cortes y yo tiré, siempre tenemos ese humor, que se va de vacaciones pero no puede pagar los libros. Y él publicó: ´Nunca dije que no puedo´. No entendí cuál es la mentira, ¿qué falta la palabra ‘no puedo’? Si me decís: ´Lo pago el mes que viene’, yo entiendo que no podés, pero te vas de vacaciones. Yo no tengo por qué esperar y mis hijas tampoco”. Acto seguido, el conductor le preguntó de qué se hace cargo el ex jugador. “De nada, o sea, me da muy poca plata. Me da una plata fija y ahora, después de que la gente lo puteó, paga la obra social de las tres. La plata me alcanza para una compra de supermercado”, respondió.

SEGUIR LEYENDO: