Luciano Castro cumplió 46 años y Sabrina Rojas lo celebró con un tierno video

El video que publicó Sabrina Rojas por el cumpleaños de Luciano Castro

Con algún que otro impasse en el medio, Luciano Castro y Sabrina Rojas se convirtieron en una de las parejas más consolidadas del ambiente. Y es habitual verlos compartir momentos de su vida cotidiana en sus redes sociales. En esta oportunidad, fue la actriz quien le dedicó al ex Valientes un posteo en Instagram con motivo de su cumpleaños número 46. “Hoy cumple años el hombre que tiene la sonrisa más hermosa del mundo”, escribió junto a un video en el que se los ve sonrientes en la playa. Además, publicó en sus stories el momento en el que junto a sus hijos, Fausto y Esperanza, van a despertar al actor para saludarlo en este día tan especial.

En enero, Sabrina le había dedicado un emotivo mensaje al cumplir un nuevo aniversario de relación. “Hoy cumplimos once años de un amor revoltoso, imperfecto, con idas y vueltas, juntos y algunas veces separados. Pero siempre con el mismo amor. El que solo nosotros sabemos y entendemos. Un amor sin caretas”, dice la primera parte del mensaje. Y remató: “Por eso y mil cosas más, me gusta lo que somos, lo que construimos y como siempre logramos reinventarnos. Estoy orgullosa de que así sea, inestable como la vida misma. Porque eso es lo que hace que tengamos ganas de más. Te amo mi gordo”.

La publicación de Sabrina Rojas por sus 11 años junto a Luciano Castro

En octubre de 2019, la pareja había atravesado una fuerte crisis, producto de la filtración de fotos del actor desnudo. “A todos los que me preguntan si vi las fotos de mi marido mostrando sus dotes, ¿talento? Sí, claro que las vi, hace mucho. Y sólo tengo para decir ‘Gracia Dio’ (sic) por dejarme comer semejante lomo desde hace diez años. Alabado sea Castro”, había expresado ella. Luego, en su visita a Intrusos, Sabrina explicó: “Estuvimos separados casi tres meses, y en ese tiempo cada uno hizo de su culo un pito, literal. Somos personas jóvenes... Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”.

Y se sinceró: “Blanqueamos qué habíamos hecho cada uno por su lado. Me contó que se había sacado unas fotos en Instagram. Me shockeó. Le dije: ‘Sos boludo’. Tenía cero confianza con la mujer. Tenemos el historial de las personas con las que Luciano habló y tenemos indicadores. Él no borró nada. Está todo. Cuando me mostró lo que había hecho, dije: ‘Nos van a exponer’. Claro que me enojé. Era obvio que no lo iban a cuidar”.

Luego, el ex Jugate conmigo había confesado los problemas que le trajo este hecho en el seno de su familia. “La estamos pasando mal de verdad”, dijo en una breve nota con Los ángeles de la mañana. Esta declaración se sumó a las ya manifestadas cuando reconoció que “no le importa que lo vean desnudo, pero que sentía mucha pena por sus hijos”.

En el plano laboral, hace unos días la pareja anunció el regreso de Desnudos, la obra que encabezaron hasta principios del año pasado junto a Gonzalo Heredia, Brenda Gandini, Mey Sacáppola y Luciano Cáceres. “¡Volvemos! Muy pronto nos volvemos a subir al escenario para hacer esta comedia que nos divierte tanto y por sobre todo, volver a hacer teatro que amamos!”, había escrito la semana pasada Rojas en sus redes sociales.

