Agustín “Cachete” Sierra reveló cuál es su frecuencia sexual: “Levantar es mucho más complicado en este contexto”

El momento en el que Agustín "Cachete" Sierra reveló cuál es su frecuencia sexual (Video: "Los Ángeles de la Mañana", El Trece)

Este martes, Agustín “Cachete” Sierra habló de su participación en La Academia, el formato que en este 2021 será la estrella de ShowMatch, el clásico conducido por Marcelo Tinelli en la pantalla de ElTrece. “Estoy más motivado que con el canto, porque sé que puedo dar más. Lo que hicimos con el Cantando fue extraordinario por lo que también espero que esto sea mucho menos”, dijo en una entrevista con el panel de Los Ángeles de la Mañana.

“Bailar es algo que me sale mucho mejor porque lo practiqué desde chico en toda la época de Cris Morena: desde los 8 hasta los 20 años, siempre hice coreografías y en algunas obras de teatro también”, agregó Cachete. Y confirmó que sus compañeros de equipo serán la bailarina Fio Giménez y Mati Napp en el rol de coach.

Pero además de su futuro inmediato en lo laboral, tanto Ángel de Brito, conductor del ciclo, como las “angelitas”, quisieron saber sobre su intimidad. “Bien, estoy solo”, respondió Cachete. Y ante el “no te creo nada” generalizado del panel, amplió su panorama con una sonrisa: “Estoy solo. Estoy con Marta (su perra), me acabo de mudar con un amigo que también tiene un cachorro. La casa es un quilombo. Así que estamos bien”.

Sin embargo, Cinthia Fernández quiso saber más y lo interrumpió con una pregunta directa. “Lali Espósito declaró que tenía sexo todos los días... en comparación con ella, ¿vos con qué frecuencia?”, disparó. Y Cachete no dudó: “No, todos los días no tengo, pero tengo una buena frecuencia”, contestó. “¿Cuál es la buena frecuencia?”, insistió Andrea Taboada. “Una buena frecuencia... Un día por medio, ponele”, terminó admitiendo el actor.

“¿Y qué hacés? ¿La guía telefónica? ¿La calle?”, quiso saber De Brito sobre cuáles son sus herramientas para la conquista. “No, tengo 30 años... no hace falta ir a buscar a la calle. Gente que conocés y no quiere estar en pareja. Tengo un celular que tiene una agenda con números...”, dijo Sierra. “Tengo relaciones con gente que ya conozco y que me voy viendo”, agregó.

Cachete Sierra, cantando junto a Rochi Igarzábal en el Cantando 2020, certamen del que resultó ganador

“¿Fue tu mejor verano después del Cantando? ¿Te sentiste ganador?”, le preguntó Pía Shaw. Sin embargo, la respuesta de Cachete no fue la imaginada: “Fue mi mejor verano a nivel de que pude bajar cincuenta mil millones de cambios, ser consciente de lo que logramos y muy feliz. Pero a nivel sexual, que creo que es a lo que te referís, cero. Porque me fui al Sur y a Mendoza. Había gente, pero con la pandemia, a veces se complica conocer gente... Ahora, levantar por redes gente que no conocés, es mucho más complicado en este contexto”, aclaró.

Antes de la nota con Cachete, el panel de Los Ángeles... entrevistó a Lali Espósito, quien compartió elenco de Casi Ángeles con Sierra. Los actores se cruzaron en el aire. Primero, Agustín bromeó con la posibilidad de hacer una canción juntos: “Vamos a hacer un tema. Después de Mau y Ricky ahí viene Cachete”, dijo para provocar la risa de la intérprete de Fascinada. “Es padrino de mi sobrino, imaginate lo que lo ama mi familia a este ser”, contó ella.

Lali, además, hizo mención al impacto de Casi Ángeles en varias generaciones de jóvenes: “Me parece alucinante, creo que algo especial tiene ese programa... no puede ser que haya generaciones nuevas que ahora lo miren por YouTube y se fanaticen como se fanatizó la gente en ese momento. Cuando algo está bien hecho, no queda viejo nunca. Casi Ángeles tuvo un diferencial que marcó a mucha gente”.

