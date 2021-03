Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado: “Estamos estudiando si lo que hace Luciana Salazar podría configurarse como un hostigamiento”

Fernando Burlando

La relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado pareció dirimirse en los últimos años en dos frentes a menudo antagónicos: la información que manejaba la prensa y la verdadera naturaleza de su vínculo. Así fue como en estas horas, luego de que el ex titular del Banco Central fuera fotografiado esperando ser vacunado contra el coronavirus en Miami, Estados Unidos, y en compañía de una mujer desconocida, la panelista de Polémica en el bar le dedicó fuertes palabras en las redes sociales: “¡Miralo vos, jugando con las mujeres y apretándome a la vez!”.

Ocurre que en los últimas semanas -a partir del 10 de enero, más precisamente- habrían tenido un acercamiento amoroso. Esto, según las palabras de Luciana. Porque desde el entorno cercano del economista desmienten esta reconciliación (sugestivamente, Salazar habló de “contacto estrecho, estrecho” al sostener que su ex pareja la podría haber contagiado de coronavirus). Y así es como, al escribir las líneas de un nuevo capítulo de esta polémica mediática, Redrado decidió tomar cartas en el asunto. Y lo hizo a través de su abogado, Fernando Burlando.

“Cada determina cantidad de tiempo (Salazar) aparece repitiendo hechos y situaciones, y estamos estudiando si eso podría configurase como un hostigamiento (contra Redrado)”, consideró Burlando, en diálogo con Teleshow. Y se refirió al escándalo reciente: “Hoy, no tiene vínculo con Luciana, pero sistemáticamente aparecen estos rebrotes que lo perjudican y le generan una situación de violencia moral”.

De acuerdo al criterio del letrado, la modelo “lo quiere hacer participe de una paternidad que no le es propia, o una relación que no le es propia”, en clara referencia a Matilda, la hija de Salazar, a quien el economista no vería desde hace un mes y medio. No obstante, Luciana -quien dice que a principios de este mes se habría producido el último encuentro de Martín con la niña- justificó la aparente reconciliación en este vínculo con la criatura: “Creo que (Redrado) se dio cuenta de muchas cosas que hizo mal y no las quiere volver a repetir. Y más estando Matilda en el medio”.

Martín Redrado y Luciana Salazar

El domingo, luego de las fotos de Redrado haciendo la fila para ser inoculado, que difundió el periodista Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, Luli dejó una serie de mensajes. Así fue como le encontró un aspecto positivo a esas imágenes, pese a su molestia: “(Son) lo mejor que me pudo haber pasado para sacarme de encima a semejante lacra de persona para siempre. Lo imperdonable es que manipuló a una menor. Juega con las mujeres de todas las edades. Este tipo no vale ni una lágrima. Hay testigos de todo”.

Pero además, ante la consulta del conductor de LAM, aclaró a qué hizo referencia con la palabra “apretándome”. “La palabra fue: ‘Arreglamos todo o no arreglamos nada’”, reveló sobre la charla que habría mantenido con Redrado cuando habrían decidido retomar su relación sentimental.

Las idas y vueltas entre Salazar y Redrado comenzaron en febrero de 2011, cuando se separaron por primera vez luego de haber comenzado a salir 11 meses antes, cuando ella era una de las figuras del Bailando por un sueño. En marzo de 2012, y durante un viaje a Suiza, hicieron pública una reconciliación que se había producido tiempo antes. Dos años después surgió una ruptura que asomó como definitiva cuando el economista se puso en pareja con Amalia Granata, por entonces mediática y hoy, diputada provincial en Santa Fe.

2015 alumbró una nueva reconciliación, pero también una serie de declaraciones confusas de Luciana que ya no desaparecieron: la mayoría de las veces declaró con evasivas y optando por el misterio. Así es como en su momento llegó a decir que disfrutaban “el día a día”, debido a que no podía calificar el vínculo como un romance. Un año después, la relación pareció terminarse por fin. Al poco tiempo ella anunció que sería madre soltera a través de un vientre subrogado y un donante anónimo: Matilda nació el 15 de diciembre de 2017. Tiempo después, Redrado comenzó una relación con Lulú Sanguinetti, de quien se habría separada a fines del año pasado pero a quienes algunos señalan como la mujer que lo acompañaba en la foto de la discordia.

SEGUIR LEYENDO: