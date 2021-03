Dos gotas de agua: Tini Stoessel y su hermano posaron juntos y generaron revuelo en las redes sociales

Martina y Francisco posaron juntos (@franstoessell)

Martina Stoessel es muy activa en las redes sociales y tiene 15 millones de seguidores de todo el mundo en Instagram y 2,8 millones en Twitter. Cada publicación que realiza suele cosechar miles de likes y comentarios diversos. La cantante y actriz tiene una relación muy cercana con su hermano mayor Francisco y ambos suelen divertirse al posar juntos o grabar videos en Tik Tok bailando.

En esta oportunidad, el joven fue quien generó revuelo al publicar una sesión de fotos con la ex protagonista de la exitosa ficción Violetta. Los hermanos Stoessel posaron para la lente de la fotógrafa Dolores Gortari, con looks deportivos, mostrando sus cuerpos entrenados. “Son dos gotas de agua”, opinó una seguidora al verlos juntos. “No pueden ser más parecidos”, dijo otra persona en la publicación que ya superó los 300 mil likes y obtuvo más de 3 mil comentarios. “Tienen la misma sonrisa y los mismos ojos”, aseguró otro usuario.

Ambos posaron para la lente de la fotógrafa Dolores Gortari (@franstoessell)

Fran tiene 25 años, dos años más que su hermana, y es estudiante de la carrera de Comunicación Social. Él no canta ni actúa, pero suele realizar campañas o producciones como modelo. A diferencia de la artista, en general mantiene un perfil bajo en los medios. Él suele acompañar a Tini cuando viaja al exterior, así como su mamá Mariana Muzlera y su papá Alejandro Stoessel. Los cuatro son muy unidos y tienen un vínculo muy especial y fuerte.

Tini Stoessel y su hermano Fran tienen una excelente relación (@franstoessell)

Por otra parte, Tini suele usar las redes sociales para dejar clara su postura en cuestiones importantes. Por ejemplo el pasado 8 de marzo, fecha en la que se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, publicó diversas frases como: “Feliz va a ser el día que no falte ninguna”, “feliz será el día en el que podamos caminar sin miedo”, ”feliz va a ser el día que se haga justicia por todas” y “feliz será el día en el que nuestras niñas puedan crecer libres”.

Otras famosas también se expresaron en las redes sociales para este día tan especial. Uno de los posteos que más se destacó fue el de Karina Gao, quien superó una internación por COVID-19, en el que cuenta una historia familiar. “Mi abuela nació al comienzo del siglo, en donde las mujeres en China aún tenían que atarse los pies capas y capas de gasas, desde que eran niñas aprendían a atarlos para inhibir su crecimiento, de esta manera, se mantenían dentro del parámetro de belleza: pies chicos y, cuando caminaban, daban pasitos chicos bien de Lady.⁣⁣ Ella lo hizo durante la infancia porque no tenía opción, pero cuando ya era más grande, decidió no hacerlo más. Para la época, era totalmente inadmisible”, relató. Y agregó: “Un día como hoy, me hace recordar a mujeres como ella, que rompieron con el estereotipo”.

El mensaje de Karina Gao

Mientras que Florencia Peña, fuertemente cuestionada por posar en la tapa de la Revista Gente que habla sobre los femicidios, también dejó un mensaje de reflexión. “Mujer, mujeres, sigamos siendo quienes queremos ser, sin prejuicios. Sororas conquistando derechos. Lindas, libres y locas. 8 de marzo. Hoy y siempre”, señaló en un extracto de su extenso texto publicado en Instagram.

La publicación de Flor Peña por el Día de la Mujer









SEGUIR LEYENDO: