Cormillot, que a los 69 años empezó a bailar tap y a los 78 a realizar entrenamientos aéreos, destacó que no se deja “llevar” y no “permite” ese concepto del “viejísimo”. “Pienso así desde antes de comenzar esta relación”, aclaró quien eligió evitar leer comentarios en las redes sociales sobre su vida. “Si agarro un billete de 100 pesos y lo arrugo, no deja de ser un billete de 100 pesos”, ejemplificó.