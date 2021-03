El cronista de “Intrusos” Gonzalo Vázquez se vacunó contra el coronavirus: “Los que me conocen saben lo mal que la estaba pasando”

Gonzalo Vázquez, de Intrusos, compartió con alegría la noticia de su vacunación

“Mi boleto a la libertad. Recién me vacuné”. Con estas palabras, crudas, confesionales, urgentes, el periodista Gonzalo Vázquez inició una carta abierta en la que cuenta que recibió la primera dosis de la inoculación contra el COVID-19. En tiempos de vacunatorios vips y ofertas por debajo de la mesa, el notero de Intrusos, de 28 años, hizo público su caso y compartió con lujo de detalles el proceso que lo llevó a la vacunación.

Según relató el periodista, se inscribió el 11 de febrero y un mes después pudo recibir la primera dosis en la Unidad de Pronta Atención 18 en el Municipio de La Matanza. “Jamás imaginé que la oportunidad llegaría tan pronto. Tengo diabetes desde los 7. Durante 20 años mi enfermedad jamás me condenó, pero quedé licenciado al comienzo de la pandemia… y en pocos días va a cumplirse un año de no poder trabajar presencialmente”, señaló Vázquez, que aún no pudo reincorporarse al clásico ciclo de América.

“Nadie que no sea yo puede siquiera imaginar lo difícil de estos meses. Por eso siento que esta vacuna es mi boleto a la libertad. Sin ella no tendría certezas de un regreso. Ahora el camino empieza a despejarse. Y mi cabeza también. Quienes me conocen saben lo mal que la estaba pasando”, confesó el periodista, con cierto alivio y esperanza: “Lo cuento ahora porque de haberlo hecho antes me hubieran acusado de ‘victimización’”, agregó.

Gonzalo Vázquez durante su trabajo en Intrusos. Desde que se decretó el aislamiento, no pudo reincorpoarse

A continuación, el notero reflexionó sobre los efectos colaterales de la cuarentena: “El encierro te cuida del Covid pero te aniquila la mente. Te corta las alas… pero te abre los ojos. Y ahí es cuando las injusticias dejan de pasar desapercibidas”, escribió Gonzalo, que también le tiró un palo al gobierno por la decisión que tomó respecto al velatorio de Diego Maradona. “Nadie que no viva esto puede imaginar qué se siente. O, mejor dicho, qué sentí al ver que las mismas personas que prestaban la Casa Rosada para un velorio multitudinario en plena pandemia me pedían seguir trabajando desde casa”.

Para finalizar, Gonzalo dejó a un lado su caso personal y expresó una mirada más amplia sobre el sistema de vacunación “Sería egoísta si siguiera escribiendo sobre mí. Y más sabiendo que en este mismo momento tengo conocidos y familiares con COVID, algunos de riesgo,… y que por más de haberse anotado al igual que yo aún no fueron citados”, reconoció el periodista, que agregó que en caso de poder hacerlo, hubiese facilitado su dosis para uno de ellos. “Pero eso es imposible”, continuó. “Espero que la vacuna llegue para todos. Que sea este un país más igualitario. Que cada ciudadano tenga la oportunidad de acceder a lo que corresponde”, cerró.





El posteo de Gonzalo Vázquez en su cuenta de Instagram

Como cuenta el periodista en su relato, el hecho de ser paciente de riesgo lo obligó a poner en pausa su trabajo en el programa de América. Como escribió en su biografía de Twitter, “en cuarentena me aburro y stalkeo famosos”. Pero también mantuvo vivo el fuego del oficio con una serie de entrevistas vía Instagram, bajo el hashtag “#ElConfesionario”, en el que realizó charlas distendidas con diferentes personalidades del espectáculo. En ese contexto, María Eugenia Ritó contó que Mariano Martínez se invitó a su casamiento para intentar una reconciliación con Luisana Lopilato.

El jueves 11, el mismo día que Gonzalo, se supo que también había recibido la vacuna Mirtha Legrand. La diva de los almuerzos, de 94 años, fue inoculada en el Centro Islámico, y recibió la felicitación tanto de su familia y el ambiente artístico, como del mismísimo Twitter oficial de la Sputnik V.

Días atrás, el que estuvo en medio de una polémica fue Juan Ponce de León, el actor y músico de 45 años que compartió en sus redes sociales la noticia de su vacunación. Al ver las repercusiones negativas, el ex Verano del ‘98 luego borró la publicación y no dio demasiadas explicaciones, por lo que fue muy criticado en las redes sociales. En diálogo con Teleshow, el artista residente en Costa del Este contó que se anotó para recibir la vacuna porque es “asmático”, con lo cual entra dentro del denominado grupo de riesgo.

“Hice todo por derecha como cualquier ciudadano”, expresó Ponce de León, y descartó cualquier tipo de favoritismo por ser artista: “Conmigo se vacunaron varias personas menores de 60 con problemas de salud. No eran famosas”, dijo el hombre que recibió la inoculación en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús del municipio de General Lavalle.





