El dolor de Araceli González por la muerte de su tío por coronavirus: “Despedí a mi papá”

Araceli González (Foto: Instagram)

“Les presento mi familia. Hemos compartido, disfrutado ¡y peleado! ¡Acá hay mucha historia! ¡Muchos logros vividos! Pero hoy estamos nuevamente aduelando. ¡Esta foto marca un viaje y una alegría inmensa!”.

Araceli González escribió un desgarrador texto en su cuenta de Instagram. Conmovida hasta las lágrimas, y todavía sin poder superarlo, compartió su tristeza por la muerte de su tío, quien estaba internado en coma luego de haber dado positivo de coronavirus. E hizo una salvedad con respecto al víncul que los unía, no solo el sanguíneo sino el sentimental, el que forjaron durante todos estos años. “No es mi tío. Despedí a mi papá”, se sinceró.

“Junto con mi mamá nos dieron protección, cuidado, valores y dignidad. Nos enseñaron a volar, a respetarnos y a defender nuestros derechos”, continuó la actriz y agregó que la imagen que compartió en la red social en la que tiene un millón y medio de seguidores es de un viaje que hicieron en familia hace algunos años.

La foto que compartió Araceli González en el posteo de despedida a su tío (IG: @araceligonzalez67)

“Lo vivido fue hermoso. Les pude dar una calidad de vida que ambos merecían”, agregó sobre la publicación en la cual aparece la actriz en el centro de la imagen rodeada por su madre, sus primos, sobrinos y su tío, a quien cariñosamente apodaban Puchi. “Descansa en paz. Te voy a extrañar tanto, y sabés que es así”, le dedicó unas especiales palabras a su tío.

Luego detalló que el viaje familiar fue para celebrar los 50 de él. “Quisiste conocer Hawái y ahí estuviste”, recordó la actriz y destacó: “Me quedo con las risas, los abrazos, tu presencia y tu presente siempre en cada momento de mi vida”.

“Esta foto nos representa”, aseguró Araceli y concluyó: “Hasta siempre. Nos volveremos a ver. Te amo”.

El dramático testimonio de Araceli González tras superar el coronavirus (Video: Instagram)

El pasado 7 de marzo, la actriz se había expresado en sus redes sociales al contar que algunos de sus seres queridos la habían pasado mal luego de dar positivo de COVID-19. Y pidió que no se subestime al virus. Toda su familia, incluyendo a su marido, Fabián Mazzei, y a su hijo, Tomás Kirzner, se vio afectada de distinta manera. Y que ella no la pasó bien durante los días que transitó la enfermedad.

“De verdad, la pasé muy mal. Es un virus que no se lo deseo a nadie. Y los que lo pasaron por su cuerpo saben perfectamente lo que se siente. Algunos tuvieron mucha más suerte y fue solo un poco de dolor de cuerpo un día o dos. Pero a otros nos afecta con más potencia. No sé de qué dependerá eso. Si hay alguien que está bien alimentada y se cuida, esa soy yo. Pero creo que me habían bajado las defensas, porque no solo abordamos nuestra vida sino que también la de muchas personitas que tenemos alrededor durante toda la cuarentena. Y eso llevó a que toda mi familia se contagiara”, contó.

Y habló de la difícil situación que atravesaba su familia con algunos integrantes que habían tenido que ser internados. Allí habló de su tío como su papá. “Es la persona que estuvo siempre al lado de mi mamá para contenerla y para ayudarla en mi crianza, junto con mis abuelos”, dijo sobre el hombre que había sido inducido al coma.

“También tengo un sobrinito chiquito que lo amamos. No hay que pensar que a los niños no les pega como nos pega a nosotros. Por favor, no subestimemos más este virus. Vito está con mucha fiebre, hace siete u ocho días internado con su mamá, que terminó de cumplir su COVID-19 junto con su hijo dentro de la clínica”, agregó Araceli González.

SEGUIR LEYENDO: