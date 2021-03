Selena Gomez reveló que planea retirarse de la música: “Es difícil cuando la gente no te toma en serio”

La actriz y cantante estadounidense Selena Gomez (EFE/Guillaume Horcajuelo/Archivo)

Selena Gomez lanzará este viernes 12 de marzo su nuevo disco en español, Revelación, del cual ya se han lanzado dos sencillos “De una vez” y “Baila conmigo”. A pesar de tener éxito con su carrera musical, la intérprete planifica retirarse de este ámbito para apostar por nuevos rumbos y desafíos.

“Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio”, confesó la popular artista a la revista Vogue. En reiteradas oportunidades, admitió haberse cuestionado seguir adelante o no con la música: “He tenido momentos en los que he estado (preguntándome) como: ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’”.

Pero, ¿en qué momento sintió ganas de dejar de lado su faceta de cantante? Cuando presentó “Lose You to Love Me”, de su disco Rare. Desde su percepción, este tema era uno de sus mejores, incluso llegó a la primera posición en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos en su segunda semana de lanzamiento. De esta manera, se convirtió en el primer número uno de la artista en la mencionada lista y estaba entre los temas más populares de Spotify.

Selena Gomez, Rauw Alejandro - Baila Conmigo

“Sentí que era la mejor canción que había lanzado, y para algunas personas todavía no era suficiente”, señaló sobre el tema que fue escrito en 14 de febrero de 2019, con la colaboración de Justin Tranter y Julia Michaels. A través de esta composición, logró expresas sus emociones y sentirse mucho mejor. “Una vez que me detuve, acepté mi vulnerabilidad y decidí compartir mi historia con la gente, fue entonces cuando me sentí liberada”, explicó.

Para la tranquilidad de sus fanáticos, Gomez explicó que no será inminente su salida de la música: “Creo que hay mucha gente que disfruta de mi música, y por eso estoy muy agradecida, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un álbum será diferente. Quiero intentarlo por última vez antes de retirarme de la música”.

Por otra parte, la ex chica Disney se refirió a sus deseos de darle rienda suelta a una de sus mayores pasiones: la actuación y la producción, como cuando participó de la exitosa serie 13 Reasons Why, que narra la historia en torno a una estudiante de la secundaria que se suicida después de una serie de fracasos, provocados por algunos individuos dentro de su escuela.

Selena Gomez desea dedicarse a la producción de series (EFE)

Cabe recordar que Selena ya ha debido dar un paso al costado en su carrera por problemas personales. En 2014, mientras llevaba a cabo la gira Stars Dance, decidió ingresar a un centro de rehabilitación porque se sentía deprimida y estresada. Por problemas de salud mental volvió a estar internada en un centro especializado en 2016 y 2018.

En abril del año pasado, la cantante afirmó que le habían diagnosticado trastorno bipolar. “Fui a uno de los mejores hospitales de salud mental... McClean, hablé de ello después pasar por diferentes cosas durante años. Entonces supe que era bipolar”, había contado Gomez en una charla con su colega Miley Cyrus, que se realizó a través de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: