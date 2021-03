Marcelo Tinelli palpita su regreso a la televisión y anticipa el debut de La Academia 2021 con un video del detrás de escena: “Cada vez falta menos”

Marcelo Tinelli palpita el debut de "La Academia" (Video: Instagram)

“¡La Academia 2021 está en marcha! ⁣Visité los nuevos estudios de ShowMatch y cada vez falta menos...⁣ ¿Desde dónde esperan el programa este año? Los leo”, escribió Marcelo Tinelli en su cuenta de Instagram, en donde invitó a sus más de ocho millones de seguidores para que le comenten el posteo en el que compartió un video sobre su recorrido por los nuevos estudios de Don Torcuato desde donde saldrá al aire este año.

El video dura un minuto y siete segundos. Comienza con un micrófono, su gran aliado desde hace más de 30 años, varios cables en el piso, signo de que las cámaras están listas para encenderse. Se abre el plano y permite ver que las imágenes se toman desde un estudio de televisión, el mismo desde el cual el próximo lunes 19 de abril el conductor saludará a su audiencia con su clásico: “¡Buenas noches, América!”.

Luego se lo ve ingresando a la productora. Vestido de pantalón y camisa negra y su correspondiente tapabocas, saluda a sus colaboradores con un puño. De fondo, suena “Twist and Shout”, tema de The Beatles que popularizó Tinelli al utilizarlo como cortina musical durante tantos años. Cualquiera que lo escuche, automáticamente lo identifica con el conductor y su clásico programa.

También se reunió con Federico Hoppe y Pablo El Chato Prada, sus dos productores ejecutivos y mano derecha. Ya sin tapabocas, pero sentados a lo lejos, manteniendo distancia social, los tres ultimaron detalles de lo que será La Academia, el nuevo formato que reemplazará al Bailando, que este año no se puede hacer por la pandemia del coronavirus.

Marcelo Tinelli en las nuevas instalaciones de su productora

En La Academia habrá una combinación entre baile, acrobacia, canto y artes plásticas. El jurado estará integrado por Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín (quien aún no firmó su contrato). Y, hasta el momento, los participantes confirmados para el nuevo reality de talentos son: Flor Vigna, Karina La Princesita, Agustín Cachete Sierra, Viviana Saccone, el Tucu López y Sofía Jujuy Jiménez, según reveló el conductor de Los Ángeles de la mañana. “Ya contaré más”, prometió.

Con respecto al nuevo formato, el periodista había adelantado: “Olvídense del Bailando tradicional: va a haber humor, musicales y una academia. Se llama La Academia porque ShowMatch este año va a tener a los participantes y el jurado. La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas. Va a haber de todo”, amplió.

“No todo el mundo puede participar porque tiene que tener un apto físico, porque va a tener mucho requerimiento físico que ya van a ir viendo a partir de los ‘Súper ritmos’ que van a haber. Pueden bailar arriba del agua, en una plataforma. Se va a bailar en parejas, con invitados, con grupos. Porque, además, los nuevos estudios que mostró Marcelo en sus redes no sólo tienen parque, sino que hay una calle donde se van a producir distintos ritmos”, agregó Ángel de Brito.

