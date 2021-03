Las lágrimas de Verónica Ojeda al revelar qué le dijo a Diego Maradona minutos después de su muerte

Verónica Ojeda lloró al recordar a Maradona (Video: LAM, El Trece)

Diego Armando Maradona murió a los 60 años en su casa del barrio privado de San Andrés, en El Tigre. A más de tres meses de su partida, la Justicia investiga las causas de su fallecimiento y sí los médicos que lo trataron en la última etapa tuvieron algún tipo de responsabilidad. También, se inició la sucesión de los herederos del Diez.

Verónica Ojeda mantuvo un perfil bajo desde la muerte del padre de su único hijo, Dieguito Fernando. Reapareció en el documental exclusivo de Infobae que contenía los audios secretos de sus médicos y de personas de su entorno más íntimo. Luego, estuvo en el ciclo Secretos verdaderos y este lunes dio una entrevista en Los Ángeles de la mañana.

“No salí a hablar porque no podía, no me daba el cuerpo ni la cabeza. Estaba muy bajoneada, sigo teniendo un dolor en el pecho...”, admitió en diálogo con Ángel de Brito. “Los que tienen que hablar son los abogados hoy por hoy por el tema judicial. Por ejemplo, hablar de las internas de la familia que son eternas... lo principal es ver bien y estar bien de lleno y todos juntos por la causa de la muerte de Diego, por qué, a qué se debió, qué pasó ese día, en la internación, hay que enfocarse en eso los abogados”, agregó.

Luego, Verónica relató cómo se enteró de la muerte de su ex pareja: “Me llamó Jorge Rial por teléfono, me pregunto si había hablado con él (Diego) y me preguntó ‘¿por qué no lo llamás? Lo llamé no me contestó... hablé con Vanesa (Morla) y me dijo: ‘Diego se descompuso, está mal, andate para Tigre’. Yo tengo dos horas desde Ezeiza hasta Benavides. Me entero (de su muerte) en el camino, me llamaron y por la radio, fue todo junto”.

Verónica Ojeda, con su hijo y Mario Baudry en el velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada (Tony Gómez)

Su hijo de 8 años se puso a llorar al enterarse de la triste noticia. Ojeda decidió entrar sola a la casa del ex futbolista, mientras el pequeño se quedó esperando en la camioneta, acompañado por su psicopedagoga. “Después de un rato quería entrar a la casa de su papá, pero no entró a verlo. Había una psicóloga que me dijo si quería que entre Dieguito para saludar a su papá. Decidí que no, no era prudente que lo viera. Yo entré, lo saludé, le dije gracias por darme el hijo maravilloso que me dio”, aseguró entre lágrimas, muy emocionada.

Luego, reveló que Dieguito Fernando empezó a jugar al fútbol: “Me lo pidió él, me dijo: ‘Quiero ser futbolista como papá era el 1, yo quiero ser el 2′... Pero el otro día me preguntó por qué los médicos no salvaron a su papá, no sabía que decirle. Ahora lo único que ve en la tele es Paka Paka”.

Por último, reveló que soñó muchas veces con Diego Maradona: “Cosas feas soñé, hasta con (Leopoldo) Luque soñé, imaginate como está mi cabeza. Estoy con el tema de la causa, todo el tiempo con eso, Mario (Baudry) está muy involucrado. Él escuchó todos los audios de los médicos de la causa, él me dice que es muy triste, yo todavía no me animo, no estoy preparada”.





