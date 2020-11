Jorge Rial, conmocionado por la muerte de Diego Maradona: “Lo único que tenemos ahora es mucho dolor”

“Lo único que tenemos ahora es mucho dolor”, dijo Jorge Rial al abrir la emisión de Intrusos al referirse a la muerte de Diego Maradona a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio. Brindó detalles de lo que sucedió en la casa del ex futbolista y reveló que fue él quien se encargó de decirle la noticia a Verónica Ojeda.

“Lo encontraron sin signos vitales, llamaron a un médico y fueron a hacerle los primeros auxilios, se intentó reanimarlo, llegaron ambulancias”, contó el conductor sobre lo que ocurrió en el barrio privado donde vivía el Diez tras su última intervención.

El periodista y sus compañeros empezaron a “recibir noticias”: “Primero que se descompensó, después lo que nadie quería oír… lamentablemente esta vez, como no pasó en otras, todos los esfuerzos por reanimar a Diego Maradona no hicieron efecto y después de la una, su abogado Matías Morla lo confirmó: murió Diego Armando Maradona”.

“Es una conmoción en el mundo mundial”, fueron las palabras que eligió el conductor para describir lo que acaba de pasar y dijo que para él, tratándose Diego de una persona que “pasó tantas”, esto resultaba “inesperado”.

“Ahora van a venir todas las discusiones, lo único que tenemos ahora es mucho dolor”, dijo y reconoció que “Diego representaba lo que somos los argentinos, las contradicciones”. En solo seis décadas “vivió todo lo que un ser humano no podía aguantar, lo creíamos inmortal”.

Pare Rial, como periodista, esta fue una de las noticias más difíciles de contar: “Tardamos en darlo porque era imposible de creer, el primer instinto era negarse. ¡Si pasó peores! Estamos todos conmovidos”.

Tanto el conductor como sus panelistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich hicieron el programa vestidos de negro. A diferencia de otros días, las luces del estudio estaban tenues y la pantalla de fondo era azul oscura, así como el zócalo, que era rojo apagado y no naranja como todas las tardes.

Antes de comenzar el programa y con la triste noticia aún por confirmar, Jorge Rial había dado la información de la descomposición en su cuenta de Twitter: “Atención con la salud de Diego. Se descompenso hace un rato en su casa. Está siendo atendido por un vecino que es médico”.

Minutos más tarde, ya sin palabras impactado por la noticia solo atinó a escribir “Maradona”, con un emoji con lágrimas.

La publicación de Jorge Rial minutos después de la muerte de Diego Maradona

“Se hace difícil dar esta información, se hace difícil armar un programa”, reconoció la figura de América, mientras tanto él como sus compañeros iban contando los datos que le llegaban a sus teléfonos respecto a la partida del ídolo.

“Tantas alegrías nos dio, es un grande que inundó las casas de todos”, reflexionó Paula Varela, flamante incorporación al ciclo y luego le dieron lugar a Pablo Layus, que estaba en la puerta de la casa del astro futbolístico en Tigre, donde Maradona falleció.

Lussich y Pallares contaron que a diferencia de otros días, Diego se había levantado apenas pasadas las ocho de la mañana, mucho más temprano de lo habitual y que había tenido una mañana “normal”.

Rial contó, además, que habló con Verónica Ojeda cuando se enteró de la descompensación que este sufrió en el Barrio San Andrés. “Me tocó darle la noticia a Verónica. Le escribí, me preguntó cómo está Diego, por bien, me llama y a los cinco minutos me dice que algo estaba pasando, no que estaba muerto. Le dije que corte y que vaya para allá. Después de eso, ya vino la confirmación”, explicó.

