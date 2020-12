La emoción de Marina Calabró en el final de Confrontados: “Me voy con el alma llena”

La emoción de Marina Calabró por el final de Confrontados

Luego de la despedida de Rodrigo Lussich y Carla Conte, el pasado 9 de marzo Marina Calabró tomó la posta de Confrontados por El Nueve junto a su equipo de panelistas conformado por Carlos Monti, Augusto Tartúfoli, “Pampito”, Franco Torchia, Lizardo Ponce y Gustavo Méndez. Pero como todo tiene un final, este miércoles 30 de diciembre el canal decidió ponerle punto final al programa.

Emocionada, la conductora expresó: “Son difíciles las despedidas, pero cuando el saldo es tan positivo, uno se va con el alma llena y quiero ver el vaso medio lleno en esto, además porque mi marido me obliga”, dijo también entre risas. Y siguió: “Este programa para mí fue, es una oportunidad enorme, ustedes saben que fui panelista histórica de todos los ciclos habidos y por haber, tener la posibilidad de conducir este programa fue un crecimiento profesional y una experiencia re contra enriquecedora”, expresó.

Luego, comenzó con los agradecimientos a la producción y al canal, pero en primer lugar, se refirió a Beto Casella: “Ha estado siempre, gracias Betito, sos un compañero generoso, amoroso y te llevo en el corazón, hemos tenido también nuestras idas y vueltas, pero es el uno”. Por otra parte, también tuvo emotivas palabras para Susana Roccasalvo: “Madrina de este programa, amiga de toda la vida, nos debemos un café, te adoro, gracias por tu aguante”, y no olvidó a José María Listorti: “Le quiero agradecer las charlas de pasillo, que me vio llorar como nadie”.

En especial, se dirigió a su colega Carlos Monti, a quien llenó de elogios: “Si pienso en un periodista de espectáculos, en la lista de tres no me van a decir que no está Carlos”. Además, tuvo cálidas palabras con Pampito: “Es el mejor panelista del mundo porque nunca te deja de garpe”, dijo al tiempo que agradecía también a Franco Torchia, Augusto Tartúfoli y Gustavo Mendez.

Marina Calabró estuvo nueve meses al frente de "Confrontados"

En lo personal, se dirigió a su marido Martín Albrecht. “No saben lo que aguantó este año”, dijo. Y no olvidó a su pequeña hija Mía. “Estás ahí con el abrazo contenedor, debería ser al revés, la madre tendría que contener a la hija, pero ahí está Mía para mí”.

“Un aplauso para este equipo que ha hecho este programa que tanto disfrutamos. Gracias también a ustedes porque estuvieron ahí”, cerró entre los aplausos de todos los presentes en el estudio y prometiendo volver a la pantalla chica en algún momento.

Según pudo saber Teleshow , los motivos que dio el canal que dirige Diego Toni y el Grupo Octubre fue una “reestructuración general de la programación”, descartando de esta manera el tema del rating, que es muy similar al resto de los programas de la tarde de la emisora y menos con el nivel de facturación, que como confirmó el departamento comercial del canal “es muy buena y en general superior al resto de los ciclos”.

Cabe destacar que esta fue la primera incursión de Marina como conductora en televisión abierta, que le dio una impronta distinta a la versión anterior del programa.

