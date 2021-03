Pachu Peña sorprendió al jurado de Corte y Confección con un accesorio creativo y original: un portabanana

El actor logró sorprender a los jurados (Video: Corte y Confección, El Trece)

En Corte y Confección famosos, el reality sobre moda producido por LaFlia y conducido por Andrea Politti por El Trece, los participantes deben demostrar su talento para el diseño de diferentes indumentarias. Luego, son evaluados por el jurado integrado por Verónica De La Canal, Benito Fernández y Fabián Zitta.

En esta oportunidad, los concursantes debían realizar trajes a personajes de películas. Pachu Peña creó un diseño para el mono Abu, el compañero de Aladino. El humorista explicó su trabajo a los jurados: “Él es Abu, el mono sabandija compañero de Alandino. Tiene una babucha y un chaleco, un sombrerito y una faja. No había mucho para hacer en un mono”.

Luego, sorprendió a todos cuando presentó un accesorio que había confeccionado: “Lo fundamental es el portabanana. No quería que salga el mono con la banana al aire”. La conductora del ciclo no pudo evitar contener la risa y sus compañeros lo aplaudieron. En las redes sociales, muchos usuarios lo felicitaron por la originalidad de su creación y Pachu fue tendencia en Twitter.

Fernández y Zitta felicitaron a Peña por la creatividad (Captura de video)

“Me encantó lo del portabanana, me pareció muy bueno. Es muy simple (el traje), tiene muchos defectos, pero hay una idea y una intención que me gusta. Las babuchas me gustan más que las anteriores. Para mí es un 8″, aseguró el diseñador Benito Fernández.

Fabián Zitta coincidió con su colega en poner un puntaje alto: “Me resultó divertido, la construcción de las prendas no dice mucho, pero él lo paso con mucha gracia. La parte del torso me parece interesante como un ejercicio de textura, me parece que está bien. Y el portabanana me parece que es algo original. Hoy el humor te jugó a favor. Es un 9″.

Pero, Verónica de la Canal se diferenció del resto de sus compañeros, ya que no le convenció el diseño: “No siento que te identifique este vestuario, siempre tenés ideas muy creativas, me gustaban tus pensamientos. Hoy creo que no es el día. La babucha es la más original. Hoy tuviste un día tibio y mi voto es secreto”.

A Peña no siempre el humor le jugó a favor. En otra oportunidad, los concursantes debían realizar trajes de súper héroes o personajes icónicos de películas. El participante confeccionó un traje de mujer basado en el Guasón, el personaje que interpretó Joaquin Phoenix.

La modelo desfiló el extraño diseño creado por el humorista sobre la pasarela. Luego el participante explicó a los jurados: “Bueno, con Luisa nos tocó el Guasón. Al ser una mujer, una modelo, tratamos de buscarle algo sensual y sexy a la vez, por eso le hicimos el short. Bueno, a la vista está que no llegué con el tiempo con las mangas, las medias caladas, borcegos y todo el maquillaje…”.

Pachu Peña se tentó de risa al presentar un diseño (Video: Corte y Confección, El Trece)

Pachu no pudo contener la risa y la conductora también se tentó, pero cuando se calmó siguió con su discurso: “El maquillaje del personaje obviamente, el pelo verde característico. Yo me remontaba mucho a las series viejas de Batman con César Romero, que fue el primer Guasón que lo encarnó. Pero bueno, es lo que hay, lo que me salió”.

Benito Fernández se mostró enojado y le preguntó: “Te escuché decir ‘nos tocó’. Te tocó a vos, así que quisiera saber qué fue lo que hiciste realmente vos”. El participante le respondió: “Los moldes, la corbata, que no salió bien el nudo por el tema del tiempo...”. Y nuevamente se tentó de risa y la modelo también lanzó una carcajadas. “Luisa me dejó que lo haga más yo, porque es lo que corresponde sinceramente, así que bueno, hicimos lo que pudimos. Por eso no llegué con la manga y con algunos defectos, la verdad”, explicó con sinceridad.

El jurado se sorprendió por la sinceridad del concursante y admitió que pensó que el saco sin una manga era a propósito. Peña le contestó: “Si querés tomarlo a propósito, dejalo así mejor”. Fernández agregó: “Y el saco me parecía mejor en oversize que entallado. Todo lo que estás diciendo no me estás convenciendo...”.

Finalmente, el actor se puso serio y escuchó el puntaje que le dieron los miembros de jurado. “Hoy parece que no es el día. Para mí es un 2”, sentenció Benito. Con tono irónico, Peña respondió: “Ayer tampoco era el día”. Luego, Politti afirmó que la nota “no era graciosa” y el participante coincidió: “No, no es gracioso”. Mientras que Fabián Zitta aseguró: “Un 1 para mí”. Con voto secreto, De la Canal también fue muy dura en su devolución.

