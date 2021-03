Fede Bal reveló a cuál de sus ex llamaría para pedirle un consejo: “Quedó buena onda”

Fede Bal confesó a cuál de sus ex llamaría para pedirle un consejo (Video: "Flor de Equipo", Telefé)

El “cuestionario intragable” es una sección de Flor de Equipo (Telefé) en el que a los invitados se los somete a preguntas picantes, al fleje, como para generar algo más que una simple declaración: un título que dé que hablar. Sobre la mesa, se sirven distintos platos y tragos extraños, intragables, y en ese punto, los entrevistados tienen dos opciones: responder la pregunta o comer esos dudosos menjunjes en lugar de contestar.

Este miércoles, el invitado fue Fede Bal y Florencia Peña, conductora del ciclo, le dio para elegir entre comer un alfajor condimentado con especias y aceto balsámico o contestar “¿A qué ex le pedirías un consejo”.

“Necesitás el consejo de una mujer porque tu novia no te contesta. ¿A qué ex le pedirías un consejo?”, dijo Peña. “¿Viste que las ex, cada una, cumple un lugar? Algunas son para consejo. Yo soy muy de la ex consejo”, ejemplificó la conductora. “¿Ah sí? ¿Te llaman? ¿Tu marido lo banca eso?”, quiso saber Bal. A lo que Peña afirmó: “Sí, claro. Es más, no soy ex tuya, pero si me querés llamar por un consejo, también me podés llamar. Soy muy del consejo. Pero vos tenés que contestar con una ex tuya...”, insistió.

La primera respuesta de Fede no fue la esperada: “A mi primer novia... ¡mirá cómo te cagué, no la conoce nadie!”, se rio ante la desaprobación del panel. “Me invitan para la basura, eh”, dijo después, a sabiendas de que en caso de dar un nombre famoso se convertiría en noticia.

“¡Una que conozcamos todos!”, le insistieron a coro y Bal aflojó: “Bueno, la llamo a Laurita Fernández, quedó buena onda”, dijo finalmente y agregó: “Ahí tienen los portales, Teleshow...”.

Fede Bal y Laurita Fernandez fueron pareja hasta mayo de 2018

“Es re para consejo Laurita, es centrada”, opinó Florencia Peña ante la respuesta. “Hay que ver si cabré le da el teléfono, ¿no?”, dijo Marcelo Polino con algo de cizaña. “No nos metamos en algo que no voy a poder salir”, rogó Fede, lo que dio pie para que la conductora se burlara del invitado: “‘ Fede Bal llamaría a Laurita Fernández para pedirle consejos ’, es lo que va a salir en los medios”, ironizó Flor.

“¡No, no, no! Quiero que cualquier foto que saquen de este momento, yo salga así”, dijo Fede, gesticulando negaciones de manera muy ampulosa. “‘¡Nicolás Cabré le cortó el teléfono a Fede Bal que la habría llamado a Laura Fernández para pedirle un consejo!’”, insistió Peña ante las risas de todos. “‘Dice Nico Cabré que lo va a cagar a trompadas...’“, siguió. “¿Vos ves que yo vengo acá y doy todo? No sé si está bien dar todo. Me invitaron para burlarse de mí, chicos ...”, se lamentó el hijo de Carmen Barbieri.

Para poner cortar un poco con la burla, pero profundizando en el tema Nancy Pazos, una de las integrantes del panel, quiso saber: “¿Cómo la ves a Laurita con el actual?”. La respuesta de Fede fue amable, aunque esquiva: “Es una reina, la veo poco porque no se muestran demasiado. Se nota que está en un gran momento laboral, sentimental. No hablo todos los días para contarme como está la interna, pero los veo genial”. Y cuando le preguntaron a él cómo estaba, entre sonrisas, simplemente se limitó a decir: “Muy bien, también”.

