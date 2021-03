Furiosos mensajes de Julieta Prandi: su ex marido la denunció por impedirle el contacto con sus hijos

Julieta Prandi logró divorciarse en noviembre de 2019

El conflicto de Julieta Prandi con Claudio Contardi, su ex marido y padre de sus hijos, Mateo y Rocco, viene desde que la modelo decidió, a principios del 2019, separarse. El pasado viernes 19 de febrero sumó un capítulo más, cuando ella lo denunció en la Comisaría de la Mujer.

“Cuando yo estaba en la radio, me llama Pao, que es una chica que me ayuda en mi casa y que hoy venía un rato a limpiar, y me cuenta que cuando llegó se encontró con que los chicos estaban desde las 12, hacía una hora y media, esperando en la puerta de mi casa para entrar. Cuando ella aparece, él se le viene encima y le dice: ‘Te dejo a los chicos’. Ella le respondió que no se podía hacer responsable, que no correspondía, pero a él no le importó y se fue”, contó en diálogo con Teleshow.

En esa oportunidad, ella le pidió a la Justicia, a través de su abogada Ana Rosenfeld, que se interrumpa el régimen de comunicación hasta que se realice una pericia psicológica sobre él y los niños. Y además, le reclamó que cumpla con la cuota alimentaria. Ahora, la conductora del programa radial Sarasa, por La 100, recibió una denuncia de su ex por impedimento de contacto con sus hijos. En diálogo con Todas las tardes, por El Nueve, la letrada se expresó al respecto: “Nos enteramos que la otra parte hizo una denuncia por impedimento de contacto. Por supuesto que esto va a colisionar con nuestra pretensión de que el régimen sea suspendido hasta que se le hagan las periciales psicológicas a él y los chicos, por la cámara Gesell, para determinar la situación de vulnerabilidad”.

Tras el revés judicial, este miércoles al mediodía ella volvió a referirse al tema, en esta oportunidad desde su cuenta de Twitter. “‘Justicia “amiga´: El sujeto (léase misógino, ladrón, padre abandónico, maltratador y violento) estuvo hace un rato merodeando mi casa y haciendo espionaje con cámaras. Por cierto, todas las medidas que pedí para proteger a mis hijos y a mí aún no tuvieron respuesta. Gracias por tanto”, escribió. Y continuó: “¿Qué más van a seguir permitiendo? Cuánto más le van a seguir avalando a este pobre ´hombre´?”.

Días atrás, y ante esta situación, Emanuel Ortega, su pareja desde hace algunos meses, salió a defenderla. “Guerrera, valiente y entera”, fueron las palabras que le dedicó en una story de su Instagram, junto a una imagen de ambos. Conmovida por este gesto, la conductora de la 100 replicó el posteo y escribió: “Gracias mi amor”, junto al emoji de un corazón.

Tras su escandalosa separación, Prandi pudo rehacer su vida. En octubre, confirmaba su romance con el músico en la mesa de mujeres de Polémica en el Bar, por América. “Sí, estoy con Emanuel”, aseguró después de que Luciana Salazar intentara pilotear el tema, diciendo que hasta ahora sólo había escuchado “rumores” al respecto. En ese momento, Mariano Iúdica, conductor del ciclo, festejó. Y destacó la “mirada de enamorada” de la modelo, quién sólo atinó a decir: “Puede ser”.

Fue entonces cuando la locutora Valeria Mirabella, invitada al programa, le preguntó: “¿Tenés mariposas en el estomago, te sudan las manos?”. Y Prandi le respondió: “Son muchas preguntas. Si te lo puedo resumir, estoy muy bien en este momento. Estoy muy estable, estoy en una relación y estoy muy contenta”.





