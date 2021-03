Carmen Barbieri aclaró de cuándo es la foto junto a ella que compartieron Georgina Barbarossa y Juanse: “Practicaba pastelería”

Carmen Barbieri había firmado su participación en Masterchef Celebrity a principios de enero

Una simple foto dio lugar para que todos los seguidores de Carmen Barbieri festejaran, finalmente, su incorporación a las grabaciones de Masterchef Celebrity 2 después de haber superado el coronavirus. En la imagen, publicada por Juanse y reposteada por Georgina Barbarossa, se veía a la madre de Fede Bal, su reemplazante en el certamen de Telefe, junto al músico y su colega mientras cocinaban con sus delantales. Sin embargo, fue la mismísima capocómica la que le aclaró la situación a Teleshow.

“Son de enero, cuando practicaba pastelería. Después vino COVID, Diosss....”, fue la respuesta de Carmen, quien continúa con su recuperación en su domicilio tras haber pasado un mes internada en la Clínica Zabala. La ex de Santiago Bal recibió el alta el pasado 20 de febrero pero, según le explicó a este medio su asistente, Penca, “por haber estado intubada, tiene comprometidas las cuerdas vocales y le cuesta mucho hablar”. Por lo tanto, deberá continuar respetando las pautas de los doctores que le indicaron reposo, kinesiología y medicación.

La story de Juanse anunciando que Carmen Barbieri se incorporó a las grabaciones de Masterchef Celebrity 2

Por otra parte, consultada sobre la foto en cuestión, Barbarossa explicó: “No se puede todavía incorporar Carmen, está en su casa. Está muy pachucha todavía, nada me gustaría más en la vida”.

Días atrás, el mismo Fede Bal confirmaba en sus redes sociales que su mamá ya había abandonado la clínica. “Con una enorme felicidad quiero contarles que mamá ya está en su casa, de alta. Agradezco de todo corazón a los médicos y todo el personal de Clínica Zabala que la cuidó todos estos días con un enorme cariño y gran profesionalismo, que me contuvieron y me acompañaron día a día manteniéndome informado de su evolución y que lograron curarla de este virus tremendo”, publicó.

A principios de enero, Carmen había sido la primera participante confirmada del certamen de Telefe. “La cocina me parece sanadora. Es una terapia. Pero Masterchef es diferente. Demanda otra velocidad. Si no la tenés, la tenés que ir aprendiendo a medida que avanza el programa”, había reflexionado con este medio en ese entonces. Y había agregado: “Hago una rica tarta de atún, además del flan de queso. Cocino bien, pero tampoco soy Iliana Calabró. Ella cocina de verdad. Yo no sabía que Claudia Villafañe o que Vicky Xipolitakis también lo hacían bien. Y ¡mirá todo lo que aprendió Fede! ¡Todo lo que duró en el certamen! Sabe hacer asados, salsas, pero no mucho más. Sin embargo, fijate hasta dónde llegó”, había dicho entonces.

Y reconoció que, luego de conocerse su incorporación, había sido su hijo el primero en darle consejos para llegar lejos en el reality culinario. “Fede me dijo que la pasó tan bien... Él se sintió en casa. No es lo mismo cocinar en tele que en tu casa y en esos tiempos. El Gato Dumas me enseñó esa cocina de autor en la que aprendés a emplatar”, dijo en comunicación con Flor Peña. Además, en el programa de la actriz le pasaron un video en el que su hijo le da algunas sugerencias. ¿La más contundente? “Primero tenés que deslumbrar a Germán Martitegui”.

