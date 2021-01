Carmen Barbieri es la primera confirmada de MasterChef Celebrity II: los consejos de Fede Bal

Carmen Barbieri habla de su incorporacion a MasterChef Celebrity.

El programa éxito la televisión argentina tiene una primera y gran confirmada. La directora teatral, actriz y vedette será parte de la nueva edición del ciclo que tiene planificado empezar a grabarse en febrero. “Estoy feliz porque la cocina para mí es una terapia”, aseguró Carmen Barbieri en Flor de equipo, el programa de Florencia Peña por Telefé. Y los amantes de MasterChef Celebrity ya se ilusionan con verla en competencia.

Experta en realities después de años de participar de Bailando por un sueño y de haber pasado por Cantando 2020, Carmen parece estar decidida a lucirse con las hornallas y el emplatado. Cocinera nata y sabe conmover a sus comensales tanto en dulces como en salados. De hecho, más de una vez contó en televisión cuánto sabe de cocina y lo demostró al aire. Durante la cuarentena grabó tutoriales gastronómicos y cada vez que se sumó a una actividad solidaria, lo hizo desde la cocina. Pero además, cuando tuvo que cumplir una probation por un conflicto legal, Carmen hizo 432 horas de trabajo comunitario como cocinera para 200 personas en el comedor de la iglesia de Saavedra. ¡Y le fue muy bien!

Carmen Barbieri participó del Cantando 2020

Con la conducción de Santiago Del Moro, MasterChef Celebrity, en su primera edición fue lo más visto del año pasado. La rompió de lunes a jueves a las 22.30, con un promedió 16,76 puntos de rating y 56,49% de share. Y convocó a grandes y chicos en las galas de eliminación de los domingos a las 22. Hizo un promedio de 18,09 puntos de rating y 65,03% de share. La gran final no parece que vaya a ser la excepción.

La actriz, de temporada en Mar del Plata

La firma de Carmen como primera participante confirma algo que se venía comentando hace algunas semanas. Así, la diva le sigue los pasos a su hijo, Fede Bal. Por que el actor, que este año estuvo en tratamiento por un cáncer en el intestino, participó del ciclo se lució. “Fede me dijo que la pasó tan bien... Él se sintió en casa. No es lo mismo cocinar en tele que en tu casa y en esos tiempos. El Gato Dumas me enseñó esa cocina de autor en la que aprendés a emplatar”, agregó Carmen en comunicación con Flor Peña. Además, en el programa de Flor le pasaron un video en el que su hijo le da consejos. ¿El más contundente? “Primero tenés que deslumbrar a Germán Martitegui”.

Porque con más simpatía que dotes para la cocina, Fede Bal tuvo una muy buena performance en el reality. Supo jugar, atrapar al público, entretener a sus compañeros y hacerse querer por el jurado que integran los expertos Germán Martitegui y Donato de Santis y Damián Betular. Se superó gala a gala y recién fue eliminado apenas unos días antes de Navidad.

Fede Bal durante su paso por MasterChef Celebrity

Mientras el certamen avanza en sus instancias definitorias, ya empiezan a circular los nombres de los posibles protagonistas de la segunda temporada. Entre los que más se escuchan están Flavia Palmeiro, Claudia Fontán, Andrea Rincón, Sol Pérez, Candela Vetrano, Gladys La Bomba Tucumana, Hernán Drago, Carola Reyna, Nicolás Riera, Mex Urtizberea, Karina Jelinek, Darío Lopilato, Cathy Fulop, Lola Latorre, Dalia Gutmann, Agustín Cachete Sierra y Jimena Barón.

Carmen y Fede Bal, en plena recuperación del actor

¿El jurado y la conducción? “Equipo que gana no se toca”, dice la máxima futbolera. Y desde la producción aseguraron que tanto Santiago del Moro como el trío a cargo de la evaluación de los participantes serán de la partida en la segunda temporada. ¿Soportará Carmen las correcciones de los profesionales? ¿Tendrá el humor que demostró Federico para lidiar con las correcciones de Martitegui? ¿Conquistará a Donato de Santis con su experiencia en la cocina italiana? ¿Tendrá la suerte de ganar una estrella con su famosa tarta de atún? ¿Subirá al balcón gracias a sus ñoquis de ricota? ¿Llegará a la final con su ponderado flan de queso? Solo el tiempo lo dirá, por lo pronto ahora es tiempo de celebrar que sea parte del programa más visto de la televisión argentina.

