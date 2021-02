“Maradona me salvó la vida”: el conmovedor relato de una joven que estuvo en una clínica de rehabilitación con Diego

El posteo de Mariana Copland, el día de la muerte de Diego Maradona

“Gracias. Gracias en nombre de mi mamá, de mi hija, mío. Toda mi vida voy a agradecerte. Toda mi vida voy a decirte gracias”.

El 25 de noviembre, Mariana Copland publicó en sus redes sociales un mensaje de despedida para Diego Maradona. No fue la única que lo hizo, está claro. Pero hoy su historia se volvió viral y aquel posteo tiene otra connotación. Días antes de la muerte del astro, la joven había relatado su experiencia con el ídolo cuando coincidieron en una internación en la clínica Avril. Por aquella época, Diego luchaba contra sus adicciones y ella había ingresado con un cuadro de depresión luego de haberse separado de un novio.

“Maradona me apodó ‘lapicera veloz’ y me lo quedé”, dice Mariana en su biografía de Twitter, red social en la que relató su experiencia el 4 de noviembre pasado, cuando Diego había sido operado de un hematoma en la cabeza. Su historia se viralizó en las últimas horas y llegó a Gianinna y Dalma Maradona, quienes la compartieron y admitieron que habían llorado de emoción al leer su testimonio que, hasta el momento, desconocían.

Mariana Copland hoy trabaja como coach de emprendedores

Aquel día, conmovida por la cirugía a la que había sido sometido Diego y, sin dudas, sin prever el trágico desenlace del 25 de noviembre, Mariana contó lo que vivió en marzo de 2007. “A mí Maradona me salvó la vida”, consideró sobre lo que vivió en sus días de internación en la clínica de rehabilitación. “Él, por sus problemas de alcoholismo, yo, por una depresión espantosa”, detalló, y continuó: “Pensé, en ese momento que era el peor momento de mi vida. Después con los años uno ve el jardín de la casa de los abuelos más chico, la humanidad más grande y el dolor más profundo... no era así”.

Mariana –que hoy trabaja como coach de emprendedores– indicó que ella ingresó a la clínica Avril un mes y medio antes que Maradona. Y relató cuánto influyó el ídolo en su recuperación: “Cuando él llegó yo empezaba a ver que había algo más. Me ayudó a querer levantarme, jugamos al vóley, me apodó ‘lapicera veloz’ porque me la pasaba escribiendo”.

“Hasta que un día desaté una crisis horrible –continuó Copland– y entre tres enfermeros para calmar la angustia me ataron a la cama de un primer piso y me dieron una sobredosis de Midax (un antipsicótico para el tratamiento de la esquizofrenia). Al otro día me levante con la mitad del cuerpo paralizada. Era un ente. Babeaba. No podía caminar. Tenía dormida la mitad de mi cuerpo”.

El posteo de Dalma Maradona en Instagram luego de compartir el relato de Mariana

Tres días después –y luego de que su médico firmara un acta que indicaba que no podían “drogar” a la joven sin su consentimiento–, Mariana tuvo una nueva crisis y los enfermeros quisieron recurrir al mismo procedimiento. “Pero Diego se paró adelante, abrió los dos brazos, me hizo casita y dijo: ‘Con la nena no’”, recordó sobre aquel episodio que terminó con Maradona discutiendo con los profesionales mientras ella rompía en llanto.

Entonces, el ídolo pidió un teléfono y llamó a la madre de Mariana –que estaba “harta del dolor de saberme internada”– y le sugirió que se llevara a su hija de la clínica: “Señora, soy Diego. La nena está bien. Sí, tranquila, pero mejor que no pase la noche acá”.

“Y no se despegó de mí un minuto. Recuerdo que antes de cortar le dijo: ‘vos tranquila, podría ser mi hija, tranquila. Te esperamos acá'”, continuó Mariana, que nunca más regresó a aquella clínica.

Luego de leer la historia de Mariana y Maradona, Gianinna compartió la letra de "Viejo", canción de Las Pastillas del Abuelo dedicada a los padres

Mariana Copland aseguró que “son muchas las cosas, las ideas y los valores” que la separan de Maradona. Sin embargo, destacó que un día –todavía durante la internación– el ídolo le pidió una hoja y sabiendo que su crisis había sido desatada por un novio, escribió: “Nicolás, sos un pelele”.

“Me miró fijo, después de firmar, y me dijo: ‘No seas cagona, dáselo’”, continuó en su relato, y le escribió a su ex pareja: “Nicolás, si leés esto, siempre fuiste un pelotudo, pero hasta que Maradona no me lo explicó no lo entendí. Y me costó eso. Ocho años al lado tuyo. Y al margen de eso, y de lo que a dos personas puede separar, yo le deseo vida, amor de hijos, abrazos de nietos. Porque hoy yo puedo decir que ¿sai perche’ mi batte il corazón? Ho visto Maradona, Ho visto Maradona”, concluyó Mariana Copland el hilo de Twitter en el que hizo referencia a la popular canción que le dedicaron los fanáticos a Diego Maradona por su paso por Italia.

La historia completa de Mariana Copland sobre su experiencia con Maradona hace 14 años

Mariana relató su historia con Maradona en noviembre pasado pero se viralizó en las últimas horas

