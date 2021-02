El video inédito de Diego Maradona, haciendo karaoke con amigas en una cena

Se difundió un video inédito de Diego Maradona. Las imágenes las compartió desde su cuenta de Instagram Ulises Jaitt, hermano de Natacha y en ellas se lo ve al Diez sentado en una mesa y cantando al ritmo de la canción “Una cerveza”, de Ráfaga.

“Diego Maradona de joda en plena pandemia”, escribió el conductor de El Show del Espectáculo en sus redes sociales junto con el clip en el que se lo ve a Maradona con un grupo de gente en el jardín de la casa en Brandsen donde vivió durante el tiempo que fue director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata y hasta la última intervención quirúrgica que le realizaron.

El Diez está sentado en la mesa y aunque no baila, se lo puede ver alzando los brazos y cantando al ritmo del tema de Ráfaga: “Por que vos, se nota que no me querés. Se nota que ya no hay amor. Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol...”.

El video inédito de Diego Maradona, en pandemia

Al rededor de la mesa hay tres mujeres bailando con la camiseta de la Selección y un hombre, además de la persona que está grabando con el celular, a la que se le ven los brazos, pero no llega a distinguirse quién es.

En la mesa se observan un bidón de cerveza, vasos con restos, una copa con algo de vino, una gaseosa y más vasos vacíos. Aunque no se puede ver qué tomaba cada uno de los presentes. En el lugar del ídolo futbolístico hay un vaso vacío que no pareciera ser de alcohol, detalle no menor, ya que en los últimos meses estaba luchando contra sus adicciones.

En sus redes sociales, el hermano de Natacha Jaitt no brinda más detalles de la procedencia del video, así cómo tampoco dice cuál fue la fecha exacta del mismo aunque se ve un tarro de alcohol en gel lo cual haría pensar que efectivamente fue durante la pandemia, ni se refiere a quiénes eran las personas que estaban acompañando a Pelusa aquella noche.

El lunes, invitada a Los ángeles de la mañana, Vanesa Carnevale, ex mujer del Chino, el hijo de Katy –una de las hermanas de Diego Maradona–, dijo que en sus últimos meses Diego estaba atrapado. “Sé que Verónica Ojeda lo ayudó mucho a Diego hasta lo último, le pidió ayuda para que lo sacara de donde estaba casi secuestrado, que tenía el mando Rocío Oliva”, dijo.

“Sigo en contacto (con Ojeda) y sé todo lo que hizo por Diego, lo ayudó con Mario (Baudry, su pareja y abogado) a sacarlo de esa especie de secuestro”, reiteró, y explicó a qué se refería: “La cabeza eran Matías Morla y Rocío, le hacían lo que querían, él no era dueño de nada, le bloqueaban los teléfonos”.

“¿Son los que le hicieron mal a Diego, Rocío y Morla?”, indagó De Brito, y la ex del Chino fue contundente: “Sí. No lo estaban ayudando. Pero, ¿a quién le servía así? Escuché que Oliva dijo que se separó y no apareció más. ¡Mentira! Siguió al mando hasta que Verónica lo rescató de esa casa. Ella disponía de todo, mandaba a hacer las compras del supermercado, hacía dos compras, una para la casa y otra para la madre. Él estaba enamorado y ella se aprovechaba”,

En el mismo sentido, hace unos días los acompañantes terapéuticos del ídolo declararon ante la Justicia y contaron que él no tenía dominio sobre decisiones que lo afectaban a él y a su casa. “Lo que me extrañó mientras estuve es que los celulares de Diego sonaban todo el tiempo y los manejaban Maximiliano (Pomargo) y Jonathan (Espósito). Eran dos celulares, en el sanatorio también los tenía. Me llamó la atención que cuando sonaba el teléfono le decían al que llamaba ‘el Diez está durmiendo’ y Diego estaba ahí con nosotros. Diego no los escuchaba porque cuando sonaban se iban al parque o se alejaban”, contó uno de ellos.

Además, entre otras cosas aseguraron que no existía una dieta para alguien con problemas cardíacos sino que le deban de comer sándwiches de miga de jamón y queso y osobuco con grasa.

