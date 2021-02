Tras el positivo de Paula Chaves, Pedro Alfonso también contrajo coronavirus

Pedro Alfonso y Paula Chaves

No tenía ningún síntoma que pudiera llamarle la atención, salvo un pequeño dolor de cabeza. Sin embargo, como tenía que ir a visitar a una amiga que está embarazada, el jueves pasado Paula Chaves tuvo la precaución de realizarse un test rápido de coronavirus. El resultado la sorprendió: fue positivo. Desde entonces, la conductora debió aislarse junto a su marido, Pedro Alfonso, y sus hijos, Olivia, Baltazar y Filippa, con quienes por razones obvias había tenido contacto estrecho.

Lo cierto es que, este lunes, se confirmó que el productor devenido en actor también había dado positivo en el estudio de COVID-19 y que, a diferencia de su mujer, había empezado a experimentar unas líneas de fiebre. Aunque, de todas formas, ninguno de los dos estaría en una situación preocupante. “Están con más problemas respiratorios, con cansancio para hablar y para respirar. Pero ya es el día cinco, hay que pasarla”, explicó la periodista Paula Varela en Intrusos, por América.

Este verano, teniendo en cuenta la situación de pandemia, Paula y Pedro optaron por no ir a realizar sus ya tradicionales temporadas de teatro en Villa Carlos Paz. Sin embargo, la modelo tuvo la oportunidad de reemplazar a Verónica Lozano en Cortá por Lozano, en Telefé, durante sus vacaciones. Y fue justamente mientras estaba haciendo este trabajo temporario que se enteró de su positivo. No obstante, el programa pudo seguir al aire, ya que Chaves no había tenido contacto estrecho con ninguno de los panelistas, Mauro Szeta, Paola Juarez, Belu Lucius y Diego Ramos, y la conductora oficial, que estaba haciendo la cuarentena después de su viaje, se puso al frente del mismo de manera remota.

El problema, en cambio, fue que en esos días Paula había hecho una participación en la nueva edición de Mastechef Celebrity, el ciclo que conduce Santiago del Moro y cuenta con un jurado de chefs compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Y esto hizo que las grabaciones del reality debieran demorarse, hasta tanto se descartara cualquier posibilidad de contagio, ya sea entre los integrantes del staff, la producción o los participantes.

Pedro y Paula junto a sus hijos

Lo bueno, en tanto, es que a pesar de su aislamiento Paula se mantuvo de lo más activa en sus redes sociales, lo cual llevó tranquilidad a sus más de tres millones y medios de seguidores. De hecho, aprovechó sus historias para compartir un video en el que hablaba de la alergia a la proteína de leche de vaca que tenía su hija menor. “Yo ya no sigo más a dieta APLV, la dieta del amor que hice durante un tiempo para curar a Filipa. Finalmente ella tenía inmadurez intestinal. Fuimos incorporando productos que tenían leche o derivados de leche horneados, y todo cambió cuando empezó a comer sólidos, tal cual me había dicho mi gastroenterólogo y pediatra”, explicó.

Y luego agradeció a quienes la acompañaron en este proceso: “Gracias por todo el aguante, por toda la información que me pasaron. Quería dejar esto en claro, porque a partir de ahora van a ver que le doy cosas que no son aptas APLV, voy a liberar un montón de alimentos. Todavía me falta incorporar la leche propiamente dicha que no la tomé y no comí queso”.

Luego de que los médicos le dijeran que su hija de casi ocho meses podría tener este tipo de intolerancia, Chaves tuvo que cambiar por completo su alimentación, ya que la proteína se transmite también a través de la leche materna. “Yo no puedo consumir ni leche ni soja, pero tampoco puedo consumir ni trazas de leche, ni trazas de soja. ¿Qué quiere decir? Que cualquier alimento que fue hecho en la misma planta que una galletita de queso tiene contaminación cruzada y eso a mi hija la afecta”, había explicado.

SEGUÍ LEYENDO