Lissa Vera recordó a Natacha Jaitt, a dos años de su muerte: “Es algo que todavía no supero”

Lissa Vera era amiga de Natacha Jaitt (Instagram)

Hoy se cumplen dos años de la muerte de Natacha Jaitt y todavía son muchas las dudas que rondan a aquel trágico 23 de febrero de 2019. Sin embargo, fuera de toda polémica, su amiga Lissa Vera eligió recordarla en una entrevista con Juan Etchegoyen, por Mitre Live.

“Fue una situación horrible y muy triste que hasta el día de hoy me genera lágrimas. Prefiero no hablar del tema porque me hace mal, yo sufrí mucho y estaba embarazada en ese momento y es algo que todavía no supero, así que lo dejo ahí”, expresó.

Lissa Vera recordó a Natacha Jaitt, a dos años de su muerte (Video: Mitre Live)

A mediados de enero, la integrante de Bandana había brindado una entrevista a Los Ángeles de la Mañana, en donde se había explayado sobre el tema. “Se armó un circo siniestro alrededor de lo que verdaderamente pasó, -que era una desgracia, que había fallecido mi amiga- en el que me metió en la bolsa y yo nunca entendí por qué, por qué su hija me insultaba a mí”, dijo. Y agregó: “Entonces, empecé a pensar dentro de todo ese dolor. Mi cara garpa, que digan ‘van a meter presa a Lissa Vera’ por cómplice de algo... Me parecía un disparate, no quería pensar eso, pero a la distancia, lo pienso. Me decían ‘asesina, cómplice, entregadora’. Cosas horribles en un estado de embarazo, que no perdí mi bebé de pedo”.

En aquel entonces, la cantante había sido señalada por Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, como el nexo entre la mediática y algunos de los empresarios que estuvieron presentes aquella trágica noche en un salón de fiestas de la localidad de Villa La Ñata. “La primera vez que los conoció fue por Lissa Vera, que la llevó a comer de canje ahí. Estaría bueno que ella nos cuente quiénes son ellos”, expresó el conductor radial sobre el vínculo entre su hermana y su amiga Lissa.

Este martes a la mañana, Ulises apuntó contra Actrices Argentinas. “Abandonaron a Natacha cuando estaba viva y ahora la abandonaron muerta. Yo me la encuentro a Laura Azcurra porque ella vive en Villa Urquiza, en este barrio. Debe vivir acá a tres cuadras y no está acá presente. Hace un mes me la encontré y le dije si me podían ayudar por favor. Ella me contestó: ‘Vos nos atacaste cuando paso lo de Natacha’. Me dijo que estaban dolidas las chicas porque las critiqué. Pero yo las critiqué porque no estuvieron. Y le dije: ‘Dejen el rencor, el odio, vengan a apoyarme y arranquemos de nuevo, porque la víctima es Natacha’”.

Ulises Jaitt contra Actrices Argentinas (Video: LAM, El Trece)

Antonella Olivera, la hija de la mediática fallecida, también habló al respecto. “Esta marcha la pensamos hace bastante con Uli, él estuvo hablando con las chicas de Ni una menos y el colectivo de Actrices, como verán no están presentes, ninguna representante. Inclusive hoy Actrices Argentinas subió el posteo una hora antes sin darle tiempo a la gente que venga a la marcha”, aseguró.

Y explicó: “Esta marcha se organizó con un fin social, ya que en la Argentina no hay justicia. Hay justicia para unos y para otros no. Como verán en la causa de Maradona se hizo hasta lo imposible, se imputó hasta al perro. Pero en la causa de mamá todavía no se imputó a nadie, están todos libres. Él único que está preso es el que llevó la droga a ese lugar y después no se sabe más nada”.

