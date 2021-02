Paula Chaves habló sobre la alergia a la proteína de leche de vaca que tenía su hija Filipa

Paula Chaves y Filipa





Paula Chaves está desde hace poco menos de una semana aislada en su casa con su marido Pedro Alfonso y sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa, luego de que le diagnosticaran coronavirus. En los últimos días utilizó sus redes sociales para referirse a la dieta que debía realizar su beba, que tenía alergia a la proteína de vaca, también conocida como APLV.

“Yo ya no sigo más a dieta APLV, la dieta del amor que hice durante un tiempo para curar a Filipa. Finalmente ella tenía inmadurez intestinal”, dijo a sus seguidores la modelo y conductora y luego explicó: “Fuimos incorporando productos que tenían leche o derivados de leche horneados, y todo cambió cuando empezó a comer sólidos, tal cual me había dicho mi gastroenterólogo y pediatra”.

En el video, que compartió en sus historias de Instagram, también agradeció a quienes la acompañaron en el proceso: ““Gracias por todo el aguante, por toda la información que me pasaron. Quería dejar esto en claro, porque a partir de ahora van a ver que le doy un cosas que no son aptas APLV, voy a liberar un montón de alimentos. Todavía me falta incorporar la leche propiamente dicha que no la tomé y no comí queso”.

Luego de que los médicos le dijeran que su hija de casi ocho meses podría tener APLV Chaves tuvo que cambiar por completo su alimentación, ya que la proteína se transmite también a través de la leche materna. “Yo no puedo consumir ni leche ni soja, pero tampoco puedo consumir ni trazas de leche, ni trazas de soja. ¿Qué quiere decir? Que cualquier alimento que fue hecho en la misma planta que una galletita de queso tiene contaminación cruzada y eso a mi hija la afecta”, había explicado en Intrusos y agregó: “No tenemos el diagnóstico confirmado, pero es una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Hacía pañales con características puntuales y algunos pediatras comenzaron a dudar de esta alergia que tiene diferentes grados, no es la intolerancia a la lactosa, sino a la proteína de la leche”.

Apenas se enteró de lo que le podría estar pasando a su hija, Paula decidió contar a través de sus redes su experiencia para ayudar a otras mamás, y también que la ayudaran a ella. “YO TE VOY A CURAR. Porque somos muchas las que luchamos para poder protegerlos porque poco se conoce de las Alergias Alimentarias... Porque son miles de mamas llamando a las empresas a ver si lo que quieren consumir afecta a sus bebé, y luego compartiéndolo para que otras puedan tener el camino mas fácil porque las mujeres nos ayudamos siempre...”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram junto con una foto de ella y su pequeña.

“Hacemos master de gastroenterología Infantil en semanas. Anotamos lo que comemos. Evitamos la tan temida ‘traza’, leemos e intentamos interpretar los miles de ingredientes ocultos que tienen los alimentos industrializados que no llevan un etiquetado claro #leyaplv... Parecemos locas, si! El que lo ve de afuera siente que soy una exagerada y que enloquecí, pero solamente la que paso por esta dieta conoce y sabe lo que es...”, continuó.

“YO TE VOY A CURAR... Y luchar por las mamás de lejos, que los médicos ni siquiera acompañan y desconocen por completo de los que es el APLV porque solamente nosotras sabemos lo que es tener miedo a la hora de comer y probar algo nuevo... Solamente nosotras sabemos la culpa y angustia cuando reaccionan... Porque ahí estamos para apoyarnos y ayudarnos sin juzgarnos. Solo alentándonos porque sabemos el esfuerzo que es. No estamos locas ni somos unas exageradas, lo que pasa es que solamente nosotras PODEMOS CURARLOS”, cerro la pareja de Pedro Alfonso.

