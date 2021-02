Romina Gaetani recordó su mejor beso con Benjamín Vicuña: “Pedían corte y no escuchábamos nada”

Romina Gaetani recordó su mejor beso con Benjamín Vicuña (Audio: "Crónica anunciada", Futurock)

Cuenta la leyenda que, allá por el año 2011 cuando Romina Gaetani protagonizaba la novela Herederos de una venganza junto a Luciano Castro, Marcela Kloosterboer y Federico Amador, habría tenido un affaire con Benjamín Vicuña, quien por entonces estaba en pareja con Carolina Pampita Ardohain. Y que la mismísima modelo la habría llamado por teléfono para increparle que no se metiera con su por entonces marido...

Pero la realidad es que esos rumores nunca se confirmaron. Es verdad que al chileno ya se lo había relacionado con Isabel Macedo, con quien había trabajado en Don Juan y su bella dama en el 2009. Y que, años más tarde, la actual esposa de Juan Manuel Urtubey reconoció que la conductora de Pampita Online la había agarrado de los pelos en una fiesta de Punta del Este al ver que coqueteaba con el padre de sus hijos, Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Benjamín y Beltrán.

Gaetani y Vicuña como Mercedes Leiva y Benicio Echagüe en Herederos de una venganza

Después, se sabe, ocurrió el famoso episodio del motorhome de finales del 2015, en el que Ardohain contó que descubrió a Vicuña in fraganti junto a Eugenia La China Suárez, con quien por entonces rodaba la película El hilo rojo y que hoy es la madre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Y allí fue cuando la pareja de Pampita y el chileno terminó definitivamente.

Sin embargo, de la supuesta relación entre Benjamín y Gaetani, no se supo más nada. Hasta que, este viernes, la actriz reconoció en diálogo con Juan Amorín y Rocío Criado para Crónica Anunciada, en Futurock, que sí había existido una química especial con quien fuera su compañero de trabajo.

“Mejor beso que ha dado en ficción Romina Gaetani ha sido con…Qué terminó la serie y dijiste: “¡Uh, se picó!”, fue el disparador que utilizó el conductor del ciclo. Y la actriz no dudó en responder: “Hubo un beso que me dí con Benjamín Vicuña una vez. No recuerdo en qué telenovela era”.

El beso de Romina y Benjamín cuando en la ficción los convirtió en esposos

¿Cómo fue la situación? “No chapábamos, generalmente, nosotros. Nunca chapábamos. Él era el marido maltratador, así que jamás un beso...Y una vez que estábamos en un campo abierto, en un momento venía chape pero tipo chape que estábamos bien. Y dije: “Ahhhhhhh, mirá acá la cosa”. Y gritaban: ‘Corte, corte, corte...’ ¡Pero nosotros no escuchábamos nada!”, recordó Gaetani. Y luego dio a entender que tenía que haber sido durante la grabación de Herederos....

Obviamente, Romina no hizo ninguna referencia a los rumores que la vincularon con el chileno en aquel momento. Y la realidad es que, de haber existido, aquel romance prohibido ya prescribió. Hoy el actor formó una familia ensamblada junto a la China, que también es madre de Rufina fruto de su relación con Nicolás Cabré. Y Pampita, que está casada con Roberto García Moritán, padre de Santino y Delfina junto a Milagros Brito, está esperando una nena junto al financista.

En tanto, tras separarse del ex integrante de Bersuit Vergarabat, Osky Righi, luego de siete años de relación, Gaetani no volvió a formar pareja. Sin embargo, aseguró estar dispuesta a conocer nuevas personas y con ganas de volver a sentir el flechazo del amor.

