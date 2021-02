Tras el paso de Claudia Villafañe por Masterchef Celebrity, Jorge Taiana manifestó su deseo de ir a Corte y Confección famosos: “No sería mala idea”

Jorge Taiana (Foto: Instagram)

Durante más de quince años, Jorge Taiana mantuvo un perfil más que bajo. Y lo hizo por amor. El actor y productor teatral comenzó una relación sentimental con Claudia Villafañe allá por el 2003, justo cuando ella había presentado la demanda de divorcio contra Diego Maradona. Sin embargo, estaba claro que el astro del fútbol no estaba dispuesto a aceptar que la madre de Dalma y Gianinna estuviera en otros brazos. Así que, para evitar problemas, la empresaria y él optaron por mantener su pareja en el más absoluto de los secretos.

Lo cierto es que, en el año 2013, una tapa de la revista Paparazzi en la que se lo veía a Taiana pescando con Benjamín, el nieto mayor de Diego, puso en evidencia lo que ya todos sabían. Y la furia de Maradona fue tal, que desde entonces decidió comenzar una seguidilla de demandas en contra de su ex, a la que llegó a calificar de “ladrona”. También intentó burlarse del actor y productor poniéndole el apodo de Tontín. Pero, a pesar de sus denodados intentos, el astro nunca pudo romper la pareja que se mantuvo sólida durante todo este tiempo.

Sin embargo, tras la muerte de Diego, ocurrida el 25 de noviembre pasado, y en coincidencia con la participación de Villafañe en Masterchef Celebrity, el reality de gastronomía de Telefé, comenzaron los rumores que daban cuenta de un quiebre en la relación de Taiana y Claudia. Él lo negó. “Todo mentira”, le dijo a este medio. Pero la empresaria, que tras ganar el certamen comenzó con un raíd de notas televisivas, no fue tan terminante y dejó lugar a dudas.

El posteo de Jorge Taiana

Lo cierto es que, por estos días, Taiana sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram un par de fotos de él, con el torso desnudo y frente a una máquina de coser, junto a las que escribió: “No estoy en @corteyconfeccion2021 pero me defiendo igual”.

¿Si realmente tiene intenciones de participar del reality de diseño de indumentaria que conduce Andrea Politti por la pantalla de ElTrece? “No sería mala idea”, aseguró el actor y empresario en diálogo con Teleshow. Aunque, modesto, se excusó diciendo que se trataba de “un programa de famosos” y él era “sólo conocido por algunas personas”.

No teniendo que resguardar a su pareja de la ira de su ex, la realidad es que Taiana ya no tiene motivos como para seguir cultivando el perfil bajo. Pero, ¿su relación con Villafañe sigue en pie? En ese punto, el actor y productor es esquivo en sus respuestas. “Está fallando el contestador”, dice para saltear las preguntas al respecto.

Sea como fuere, está claro que Taiana tiene ganas de volver a pararse del otro lado de la cámara como cuando comenzó su carrera. Jorge dio sus primeros pasos en la actuación en Helvecia, un pueblo ubicado en el departamento de Garay, provincia de Santa Fe, donde pasó su adolescencia. Más tarde, y luego de haber vivido también en la ciudad de San Lorenzo, se mudó a Rosario para estudiar Farmacia. Trabajó en una fábrica de cerámica industrial y en una aceitera. Pero luego se instaló Buenos Aires, seguro de que lo suyo era el mundo del espectáculo. Y se convirtió en un gran productor que, entre otros éxitos, tuvo a su cargo los shows de Midachi.

Taiana en los comienzos de su carrera actoral

Ahora habrá que ver si la producción de LaFlia acusa recibo y convoca a Taiana para formar parte del programa. Por lo que se sabe, el actor y productor se da maña para la costura, pero también para la cocina y la carpintería, otra de sus pasiones. De manera que podría convertirse en una gran revelación en cualquier certamen.

