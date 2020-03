“A mí una vez, saliendo del colegio, frenó una camioneta blanca, en ella había un hombre masturbándose y me agarró de la muñeca y me quiso meter adentro y no sé de donde saqué fuerzas para soltarme y salir corriendo. Por eso me preocupo tanto cuando van solas a los shows y eso”, escribió en su cuenta de Twitter.