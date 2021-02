Pampita mostró la primera foto de su embarazo de cuatro meses, desde su aislamiento por coronavirus

Pampita

A casi dos semanas de haber dado positivo en el test de coronavirus, Pampita permanece aislada en una de las habitaciones de su casa, que comparte con su esposo, Roberto García Moritán. Se habrían contagiado justo al regresar de unas vacaciones por el Caribe mexicano. Y a partir de entonces poco se supo de la modelo y el empresario.

Ella mostró en un video un saludo a la distancia de dos de sus hijos: los niños en el parque, mirando hacia su ventana en el primer piso y diciéndole cuánto la extrañan, “mamá linda”. “Me muero por abrazarlos”, les responde Pampita, quien además hizo pública su indignación por los comentarios maliciosos que recibió en las redes sociales –pero también en los medios– apenas anunció que tenía COVID-19.

“¿Cómo pueden insultarme por estar enferma? ¡Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo! –lamentó–. Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar por esta enfermedad. No se lo deseo a nadie porque la verdad te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!”. Sus palabras encontraron un respaldo en Nicole Neumann, con quien durante años estuvo enfrentada.

Luego, se llamó a silencio. Apenas si respondió algunos mensajes de amigas, como Barby Franco. “Me dijo: ‘No miro mucho el teléfono, me la paso durmiendo. Acá, un poco mejorando. Es un virus espantoso y te duele todo el cuerpo’”, reveló la pareja de Fernando Burlando respecto a su chat con la conductora de Pampita Online. Y nada más. Hasta hoy.

Este miércoles 10 de febrero –Ardohain contó que había contraído el virus el jueves 28 de enero– publicó en las redes su primera imagen tomada durante el aislamiento. No se trata de una selfie: se la sacó García Moritán, quien la posteó en su cuenta, arrobando a su pareja. Y no es una foto más: acostada en la cama, con la remera levantada, las manos detrás de la cabeza y la mirada perdida en el techo, nunca antes Pampita había mostrado su embarazo con tanta elocuencia.

La foto de Pampita que publicó su marido (Instagram)

En cuestión de minutos, la publicación rebalsó de likes. Y Roberto la acompañó con un simple 4M (por los cuatro meses de gestación) y un corazón. Y varios hashtag: amor, vida, familia, argentina, juntos, felicidad. Y uno más, que provocó alguna especulación: esperanza. Porque no faltó quien, habida cuenta de que Pampita tendrá una nena, aventuraron que ese podría ser el nombre que le pondrán: Esperanza. Demasiado pronto para saberlo.

Por el momento, Pampita y Roberto transitan juntos la espera, que no es tan dulce. Si bien nada les falta y cuentan con todas las comodidades, y lo más importante, no presentan mayores síntomas, el encierro aporta su tedio, de manera inevitable. Se hace largo, a veces amargo. Pero abrigan el deseo de que pronto todo quedará atrás. Y los días se convertirán en dulce espera. Porque al final del camino se encuentra su primera hija juntos. ¿Se encuentra su Esperanza?

Pampita y Roberto García Moritán en México, cuando anunciaron que tendrían una beba

