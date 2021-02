Rocío Quiroz preocupada por la salud de su mamá: “Me puede faltar todo menos ella”

Rocio Quiroz preocupada por la salud de su madre (Video: "Vino para vos", Kzo)

Su vida está repleta de luces y sombras. Después de un año en el que pudo demostrar su talento a pleno desde la pista del Cantando 2020, en ElTrece, Rocío Quiroz vivió un difícil momento cuando un temporal voló el techo de su casa de Chascomús. Sin embargo, como siempre, tomó coraje para salir adelante. Y, hace unos días, anunció que el próximo 22 de mayo se casará con Eduardo Etchepare, su pareja desde hace años.

Sin embargo, la felicidad parece nunca ser completa para la cantante. En diálogo con Tomás Dente para Vino para vos, en Kzo, Rocío se conmovió al hablar de su familia. “Mis abuelos fueron todo en mi vida. Y hoy se extrañan. Pero ellos están, están siempre”, comenzó diciendo.

Y después explicó: “Hace muy poco falleció el único que me quedaba: Juan Carlos, el papá de mi mamá. Después tenía a mi abuelo José, que era todo para mí. Y, para mi abuela, yo era su reina. Llegaba a su casa y ella me estaba esperando. Ella tenía diabetes. Empezó con una pierna, después con la otra...Después muchas cosas más. Eso te va consumiendo de a poco y no te das cuenta. Perderla fue un golpe muy fuerte”.

En ese momento, Roció contó lo mucho que esa situación había afectado a su madre y no pudo contener las lágrimas. “Mi mamá era la que la atendía a mi abuela, la que la cuidaba, la que la llevaba, la traía...Y hoy mi mamá tiene diabetes. Entonces, yo la cuido mucho a mi vieja. Porque, como siempre digo, me puede faltar todo menos mi mamá”.

Tratando de recomponerse, la cantante siguió con su relato: “Hace muy poco falleció mi abuelo, que creía muchísimo en Dios. Y, cuando yo tenía mis días malos, iba a su pieza y él me bendecía. Me tranquilizaba. Y eso es lo que extraño mucho, sentarme a hablar aunque sea un ratito con él y que me tranquilice”.

Entonces, Rocío contó el duro trance que pasó al enterarse de la partida de su abuelo. “Cuando falleció yo estaba en Chascomús. Días antes ya estaba muy mal y yo quería ir a verlo. Y en ese momento tenía un mánager que cuando le dije si podía ir a verlo, si me podía llevar, me dijo que no porque no iba a llegar a la gira”, relató.

¿Cuál fue su reacción ante esa respuesta? “Yo le dije: ‘Mirá, yo necesito ir a ver a mi abuelo. Lamentablemente, primero está la familia y después está todo lo demás. Necesito ir a hablar con él porque yo no sé si mañana lo veo. Llevame, por favor’. Así que estuve dos horas con él. Ya estaba muy ido y no conocía a nadie. Pero, cuando yo entré a verlo, me agarró la mano fuerte y me dijo: ‘¡Viniste, Negrita! Yo le expliqué que había ido a buscarlo para llevarlo a casa. Pero él me contestó: ‘La estoy llevando bien’”.

En ese último encuentro, el abuelo de Rocío le preguntó por su pareja. Y, según explicó la cantante, le dijo: “Hacete valer, Negrita, porque vos valés oro”. Al otro día, el hombre falleció. “Fue algo que me quedó marcado, porque me estaba esperando para despedirse”, concluyó.

