Alex Caniggia sería parte de Masterchef Celebrity 2: su exabrupto al definir sus habilidades culinarias

Alex Caniggia confesó no saber nada de cocina

Siempre polémico, Alex Caniggia nunca deja de ser noticia. En esta oportunidad, fue Pampito quien confirmó en su cuenta de Twitter que el mediático formaría parte de Masterchef Celebrity, el reality de Telefe que en su primera edición arrasó con el rating y coronó a Claudia Villafañe como ganadora.

Sin embargo, tiempo atrás el hijo de Mariana Nannis había confesado no saber mucho del mundo culinario: “No sé un carajo de cocina, tengo dos empleadas, pero comer caracol es muy barat, me quedo con una buena napolitana”, publicó en su cuenta de Instagram, meses atrás. Las declaraciones las había hecho cuando era participante del reality que emitía MTV, llamado Resistiré. En dicho programa, 24 personalidades de Latinoamérica y España eran abandonados en el lado chileno de la Cordillera de los Andes sin comida, artículos de higiene ni forma de comunicarse con el exterior. Para poder sobrevivir deben poner a prueba su fortaleza, temple y lealtad; y contaban con medio millón de dólares en efectivo, que debían administrar correctamente y en conjunto.

Lo cierto es que, hasta el momento, fueron confirmados en el certamen de cocina y de manera oficial por el canal Cae, Andrea Rincón, Dani “La Chepi”, Gastón Dalmau, Carmen Barbieri, Flavia Palmiero, Juanse, Candela Vetrano, Fernando Carlos y Daniel Aráoz.

Días atrás, había sido también foco de atención por un condenable comentario tras una compra ostentosa en un shopping. “Como soy de la high society y tengo dinero... Dolce & Gabbana, Gucci, Prada. Yo siempre adquiero. ¡¡¡¡Me voy a comprar un barats para mearlo por donde quiero. ¡¡¡¡Así van sabiendo que soy el p... amo del mundo entero!!!!”, había escrito en sus redes.

Cabe recordar que el año pasado, el hermano de Charlotte Caniggia había tenido una participación muy polémica en el Cantando 2020. SI bien sorprendió con sus dotes artísticos, terminó renunciando por una fuerte pelea con Oscar Mediavilla.

Alex Cannigia durante su participación en el Cantando 2020

El jurado le había dicho: “No te hace más vivo decir estupideces. Tratá de respetar que hay gente con chicos que miran el programa. Igual, querés que te diga la verdad, vos sos un marmota y tengo más historia que vos, vos no existís, porque sos un salame”. La conversación subió de tono y Alex quiso desprestigiar su carrera: “Yo no soy Pavarotti pero vos no sos el productor de los Guns’ Roses”. En la gala siguiente, el mediático no se presentó y fue automáticamente eliminado. “Obviamente que acepto su decisión, soy su compañera, lo respeto y lo quiero un montón”, expresó Melina Del Piano, su partenaire. Ante esta situación, El Emperador, como se hace llamar en las redes, publicó un mensaje en su cuenta en Twitter: “Quiero agradecer a mi equipo y lamento mucho mi decisión pero era imposible continuar en un lugar donde el ‘jurado’ te agrede y se caga en el trabajo de todo mi equipo @MelinaDePiano”.

Hace días, fue el cumpleaños de su padre, Claudio Paul Caniggia, con quien está enfrentado hace tiempo y por eso es que le dedicó un irónico mensaje en Twitter. “Hoy cumple años mi madre una mujer diferente. A ella le debemos todo, fue padre y madre siempre presente… el pajarraco con sus hijos siempre ausente, mal padre sin códigos”. Quien sí saludó al ex futbolista fue su otro hijo Alex. El artista, que actualmente vive en Europa junto a su novia, Nieves, subió una foto con el ex jugador y puso un escueto: “¡Feliz cumpleaños Papá!”. Y el Pájaro la compartió respondiendo: “¡Muchas gracias hijo!”.

El tuit de Alex Caniggia contra su padre





